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Рабочий нашел с козлом общий язык

Рабочий нашел с козлом общий язык (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 13:26
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   козел   прикол   рабочие   строители   
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Порой людям достаточно сложно найти общий язык с незнакомцами. Особенно непросто это сделать, когда незнакомец козел.

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Метки: Юмор   видео   животные   козел   прикол   рабочие   строители   
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1  комментарий
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antonium Полчаса назад
Сначала подумал что речь про начальника рабочего )))
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