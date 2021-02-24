Рабочий нашел с козлом общий язык

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Порой людям достаточно сложно найти общий язык с незнакомцами. Особенно непросто это сделать, когда незнакомец козел.
Ходят легенды, что большинство работяг именно так видят заказчика и примерно так же с ним разговаривают.
"Get ba.a.a.a.c.k!"
"Get ba.a.a.a.c.k!"
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