Когда нашел у своей жены "мини-гриль"

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Мужчина продемонстрировал работу "мини-гриля", которым его супруга почему-то никогда не пользуется. Удобный однако девайс!
Дорогая, твои волосы сегодня так аппетитно пахнут.
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Метки: Выпрямитель волос Юмор видео прикол утюжок
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