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Когда нашел у своей жены "мини-гриль"

Когда нашел у своей жены "мини-гриль" (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Выпрямитель волос   Юмор   видео   прикол   утюжок   
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Мужчина продемонстрировал работу "мини-гриля", которым его супруга почему-то никогда не пользуется. Удобный однако девайс!

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Метки: Выпрямитель волос   Юмор   видео   прикол   утюжок   
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Пумба 2 часа назад
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Picard

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