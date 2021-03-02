Месть в красивой упаковке

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Женщина решила проучить негодяев, которые воруют посылки в её районе. Она оставила для любителей чужого добра дурнопахнущий сюрприз.
Сюрприз для любителей чужих посылок.
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