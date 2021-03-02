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Месть в красивой упаковке

Месть в красивой упаковке (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Посылка   Юмор   видео   кража   прикол   сюрприз   
1467
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Женщина решила проучить негодяев, которые воруют посылки в её районе. Она оставила для любителей чужого добра дурнопахнущий сюрприз.

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Метки: Посылка   Юмор   видео   кража   прикол   сюрприз   
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15  комментариев
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9k
Голос Вселенной 2 часа назад
Заодно и у кота в лотке убралась. Чувак, похоже, неделю отходы собирал, бедный....
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812
Лучший Друг 46 минут назад
А муж пришёл первый и открыл дома
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416
*опа 54 минуты назад
Меня всегда удивляла традиция просто бросать почту на крыльцо...
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2k
OLDer *опа 44 минуты назад
Потому, крыльцо в Америке это уже частная собственность (территория) и вторжение строго наказуемо вплоть до применения оружия хозяином без предупреждения.
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1k
Дмитрий 2 часа назад
А мужик такой: "О! Удобрения бесплатные! Пойдет!"))))
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33k
AGM 2 часа назад
Всегда удивляюсь как у них при таком количестве мелкого ворья посылки до сих пор просто оставляют у дверей.
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33k
AGM Дмитрий 2 часа назад
А в большинстве случаев не посылка приходит к тебе а ты идёшь к посылке на почту
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2k
Ilya Volodin AGM Час назад
за 100 рублей всего доставят домой. В приложении одну кнопочку нажать.
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12k
Роберт Шекли AGM Час назад
Просто говорят, что ничего не получили и далее идут за страховкой
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Дмитрий AGM 21 минуту назад
Ну сейчас за 100 рублей они и без лифта на 10 этаж принесут. А есть сайты, где стоимость покупки включает бесплатную доставку почтой России.
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33k
AGM Ilya Volodin 5 минут назад
Это не всегда удобно, когда дома появляешься только вечером.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Надо было гранату положить. Кровь на стенах, кишки на люстре, а голова по полу катается.
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812
Лучший Друг Frank Borman 45 минут назад
Ага. Муж открыл
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OLDer Frank Borman 43 минуты назад
ну хотя бы свето-шумовую ))))
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