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Кабаны продолжают попрошайничать в Подмосковье

Кабаны продолжают попрошайничать в Подмосковье

Автор:
17 января 2024 08:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Подмосковье   встреча   животные   кабан   мытищи   
996
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Жители подмосковных Мытищ вновь заметили кабанов на улицах. Звери продолжают выпрашивать еду у людей и недовольно хрюкают, когда не получают лакомство.

На опубликованном в сети ролике видно, как кабаны без страха подходят к людям и просят угощения.

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Метки: Видео   Подмосковье   встреча   животные   кабан   мытищи   
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7  комментариев
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198
Иван Час назад
Подкармливать их категорически нельзя! А то будут завсегдатые этих мест, зверь дикий, может и до трагедии дойти.
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8k
Анатолий 4 минуты назад
Совсем в Мааскве заелись! К ним экологически чистое мясо практически домой пришло, а они его прогоняють!
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24k
sanchesS80 11 минут назад
Мелкие запомнят и следующей зимой уже все придут со своими новыми семьями. Лучше конечно их не прикармливать. Поймут, что ловить нечего, и уйдут.
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29k
AzuveR Полчаса назад
Елки палки,тут по лесам с ружом бегаешь, в загонах участвуешь, на номерах стоишь, а у них шашлык с шурпой сам в руки пришёл.
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833
FreelancerND 57 минут назад
Недовольно хрюкают, ага. А потом они начнут нападать на людей в поисках еды. Какой дебил дикое опасное животное подкармливает? Дебилы не понимают что в итоге получается при вырабатывания связи "человек = еда"?
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7k
Умница-красавица Час назад
А их мировой предводитель попрошайничает по всему миру и тоже недовольно хрюкает
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