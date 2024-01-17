Кабаны продолжают попрошайничать в Подмосковье

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Жители подмосковных Мытищ вновь заметили кабанов на улицах. Звери продолжают выпрашивать еду у людей и недовольно хрюкают, когда не получают лакомство.
На опубликованном в сети ролике видно, как кабаны без страха подходят к людям и просят угощения.
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