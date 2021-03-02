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Неожиданный финал охоты птицы на лягушку

Неожиданный финал охоты птицы на лягушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 10:28
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   лягушка   неожиданно   охота   птица   
1008
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Лягушка решила действовать на опережение и атаковала подплывшую к ней птицу. Оказавшийся поблизости мужчина помог заложникам ситуации освободиться.

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Метки: видео   животные   лягушка   неожиданно   охота   птица   
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6  комментариев
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67
Nevad Black 2 часа назад
ну лягушке то точно ничего не угрожало. а вот птичку было бы жалко конечно.
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1k
Пачо Эррера 8 минут назад
Это жаба сама первой напала
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14k
Kvadro 12 минут назад
видео без звука, потому, что там одни матерные слова ))
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6k
Garpia121 40 минут назад
А лягушечку я бы домой забрала, классный домашний зверь.
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207
Граф Вишенка 59 минут назад
Это не лягушка...Жабер, какой-то...
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3k
Алексей Куликов Граф Вишенка 21 минуту назад
Жабы в воде не живут.
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