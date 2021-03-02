Неожиданный финал охоты птицы на лягушку

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Лягушка решила действовать на опережение и атаковала подплывшую к ней птицу. Оказавшийся поблизости мужчина помог заложникам ситуации освободиться.
Пример "настоящей дружбы" из мира животных. Птица решила осмотреть ротовую полость лягушки.
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