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Голодный "динозавр" не позволил девушке покормить черепах

Голодный "динозавр" не позволил девушке покормить черепах (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 08:26
Сообщество : Животные
Метки: варан   видео   животные   нападение   неожиданно   черепаха   
1058
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Девушка спокойно кормила черепах в заповеднике, но внезапно к трапезе присоединился варан. Хищник вмешался в процесс кормления и показал конкурентам, кто в этих водах главный.

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Метки: варан   видео   животные   нападение   неожиданно   черепаха   
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8  комментариев
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60k
Доктор Джонс 2 часа назад
Тоже кушать хочет...
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21k
Inter Полминуты назад
хорошо хоть не на острове Комодо
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1k
5010_BIRD 11 минут назад
Рептилоиды уже даже не прячутся!
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7k
DumDum Полчаса назад
А варан, что ли, не человек? ...не черепаха? ...не земноводное?
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1k
Sergei Ogarkov 42 минуты назад
Ну и, как часто бывает с приходом таких "главных", все остались без нихера.
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Froll Sergei Ogarkov Полчаса назад
Скорее с нихером.
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912
Лучший Друг 51 минуту назад
Вот стёпа и нашёлся!

Ссылка youtu.be
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38k
Элек Мек Час назад
Охренели эти ящерки вконец.
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