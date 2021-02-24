Голодный "динозавр" не позволил девушке покормить черепах

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Девушка спокойно кормила черепах в заповеднике, но внезапно к трапезе присоединился варан. Хищник вмешался в процесс кормления и показал конкурентам, кто в этих водах главный.
Ничего не предвещало беды.
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