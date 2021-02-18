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Житель Нидерландов провалился под лед, когда попытался обогнать девушку

Житель Нидерландов провалился под лед, когда попытался обогнать девушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2021 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: видео   лед   нидерланды   падение   подкатил   провалился   фейл   
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В морозный зимний день житель Нидерландов решил продемонстрировать свои навыки катания на коньках. Однако что-то пошло не так. При обгоне девушки он споткнулся и пробил дыру во льду местного водоёма.

Источник:

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Метки: видео   лед   нидерланды   падение   подкатил   провалился   фейл   
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30  комментариев
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12k
Kost 8 часов назад
Как же ей не хватило в данный момент знание русского языка.
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il16 4 часа назад
Этот обочечник - единственный, у кого неплохое катание. Остальным только на трёх опорах ездить.
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88k
сапер Водичка 4 часа назад
Заодно и подмылась...
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−135
Егор Егоров 4 часа назад
Почему взрослую женщину называют словом "девушка"? Автор, у неё пробег больше, чем ты конфет съел. Девушка - это девственница.
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801
vit34 4 часа назад
Да она его подрезала ,настоящая Ж
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1k
aznak vit34 4 часа назад
Как она могла его подрезать, если он обочечник?
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2k
Zamkadysh (точка)Net 6 часов назад
Это какие то нидерландЫ. Чёткая граница закраины с тонким льдом и открытой водой. А они там табунами подводным фигурным катанием занимаются...
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27k
lem02 7 часов назад
Не хватает в конце ролика:

Ссылка www.youtube.com
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2k
Max Lu 7 часов назад
ахаха... мне понравилось

такой мокрой она давно не была
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1k
Natural Selection 7 часов назад
Намочил девку. После такого он обязан жениться на ней
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911
Шурман 7 часов назад
Уже неделю погода в плюсе и лед растаял , видео наверное с позапрошлой неделе , к концу это недели +18 наверное на рыбалку пойду
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3k
Александр Шурман 2 часа назад
ты чо этим сказать хотел?
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911
Шурман Александр 2 часа назад
Хотел сказать что видео старое и нет уже льда :) снега нет ,,,, ПРИКИНЬ а я живу здесь и вижу все из окна или на улице :)
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3k
Александр Шурман 2 часа назад
окуеть, ты ради этого и комент писал, что бы похвастаться, что там живёшь?
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911
Шурман Александр Час назад
Да я здесь 21 год живу :) но если это тебя задело то прости брат !!!
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3k
Александр Шурман 43 минуты назад
меня задел твой тупой и бессмысленный комент. Хоть вчера это было или 5 лет назад, на что это влияет?
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9k
Алексей 7 часов назад
Ну всё,писюн теперь неделю маленьким будет
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8k
harlamov 8 часов назад
Девчонка не включила поворотник, а парень справа обгонял, оба хороши.
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12k
Роман harlamov 7 часов назад
плюс явное превышение скорости при обгоне
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5k
workmen77 harlamov 6 часов назад
Это был обочечник
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