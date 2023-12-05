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Прыжок нетрезвого мужчины в замерзший бассейн

Прыжок нетрезвого мужчины в замерзший бассейн

Автор:
05 декабря 2023 08:15
Сообщество : Юмор
Метки: Баня   Видео   Прикол   бассейн   лёд   неудача   прыжок   фейл   
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Мужчина хорошо отдохнул в бане и решил поплавать в бассейне с холодной водой. Однако героя ролика ждало лёгкое разочарование.

Остудился на раз

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Баня   Видео   Прикол   бассейн   лёд   неудача   прыжок   фейл   
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8  комментариев
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323
dm.star2011 Полчаса назад
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6k
Евгений Д 6 минут назад
Слишком легкий.
Был бы помясистее- пробил бы лед и мечта б сбылась
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18k
Alex ASK 10 минут назад
Позвоночник в трусы высыпался
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40
dasn7 Полчаса назад
Сперва он ударил тандемом алко+жара по сердцу и сосудам, потом решил долбануть весь организм о твёрдую воду.
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6k
Alex Полчаса назад
Пиз**ц копчику.
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16k
GROMOZEKA 51 минуту назад
А чего он за голову держится?
Там же нечему трястись
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Alex Chebrikov

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