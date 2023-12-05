Прыжок нетрезвого мужчины в замерзший бассейн

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Мужчина хорошо отдохнул в бане и решил поплавать в бассейне с холодной водой. Однако героя ролика ждало лёгкое разочарование.
Остудился на раз
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Был бы помясистее- пробил бы лед и мечта б сбылась
Там же нечему трястись