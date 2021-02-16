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Как актер дубляжа Сергей Чихачев Кровавого Барона в Ведьмаке 3 озвучивал

Как актер дубляжа Сергей Чихачев Кровавого Барона в Ведьмаке 3 озвучивал (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2021 10:41
Сообщество : Игромир
Метки: Ведьмак 3   Сергей Чихачев   видео   интересно   кровавый барон   озвучка   
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Актер, сценарист, журналист и актер дубляжа Сергей Чихачев подарил голос одному из самых колоритных персонажей в игре "Ведьмак 3: Дикая Охота" Кровавому Барону. В данном видео он рассказал подробнее о знаменитой проблеме русской локализации игры и вновь прочитал несколько фраз своего героя.

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Метки: Ведьмак 3   Сергей Чихачев   видео   интересно   кровавый барон   озвучка   
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