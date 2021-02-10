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Актриса Рената Литвинова: "Государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать , что снимать"

Актриса Рената Литвинова: "Государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать , что снимать" (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 09:31
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: Рената Литвинова   государство   деньги   познер   фильмы   
889
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Рената Литвинова возмутила российское общество заявлением, сделанным в студии Познера. Она высказалась в том ключе, что "государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать, что снимать". На актрису тут же обрушился справедливый гнев народа: "Паразиты благороднее вас".
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Метки: Рената Литвинова   государство   деньги   познер   фильмы   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Вот, что мне нравится в Голливуде, так что там все поставлено четко и по теме, как сказали ниже, взяли бабки в кредит, сняли фильм, пнули в прокат, стрельнул, отбили бабки, не стрельнул ушли в минус, как тем же TriStar когда они "Гудзонский ястреб" сняли, пролетели, их купили, а у нас же дайте нам денях, мы снимим гуано, потом еще будем снимать гуано.
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8k
Валерий Полчаса назад
Достали уже эти "лицедеи"! Мало того, что в фильмах носят кар тонные "железки", показывая и кривляясь, как им тяжело, так и получают за это деньги, какие простой работяга за год не получит. А потом еще и 90000 в месяц пенсии им не хватает!
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20k
Влад 40 минут назад
Не согласен с роликом. Да, идеология важна, возможно она главное в кино. Но я просто не буду смотреть то, что мне не нравится и идеологическая составляющая не сработает. Значит фильм в первую очередь просто обязан быть зрелищным и интересным, а идеология встраиваться по возможности незаметно.
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38k
Элек Мек Час назад
Не ...ди,не говорила она такого.
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1k
Боцман Час назад
Это шандец.....если хотите снимать то что хотите, то и деньги ищите где хотите....так гораздо логичнее
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15k
Ego sum qui sum Час назад
После таких заявлений девочки и пишут в своих инстаграммах:
Мужик должен давать мне денег, но не диктовать с кем мне трахаться!
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2k
Frank Borman Час назад
Творческая креативная интеллигенция вконец охренела. Во времена СССР власти носились с ней, как с писаной торбой - премиями награждали, народного артиста давали, дачи бесплатно давали. И что? Исчез СССР, и та же интеллигенция сейчас снимает муви по заказам капиталистов и блокбастеры по американскому образцу, на экспорт.
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805
Max Frank Borman 44 минуты назад
"Творческая креаитивная интеллигенция"....слишком много слов. Говорите - "элитка" или "богемка". Эти слова точно выражают всю их прогнившую сущность...
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23k
Е-Лена 2 часа назад
Такую махину в одночасье не развернуть. Главное, чтобы разворот - БЫЛ.
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12k
Yasen_Perec Е-Лена Час назад
Разворачивать можно десятилетиями. А там придёт другой правитель, скажет: "Неее, не туда, давайте в другую сторону". Так и будет ворочаться на одном месте.
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3k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
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32k
Антон 2 часа назад
Ковид мозги попортил окончательно. Скоморохи должны народ на площади развлекать бесплатно, а народ сам разберется кормить их или нет.
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50k
pynh 2 часа назад
Давно ли лицедеи стали диктовать правила государству?
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22k
Vazari 2 часа назад
Вопрос очень неоднозначный. Когда государство дает деньги и диктует, что снимать, приходять паскуды типа Кеосаяна и Симоньян и снимают говно типа "Крымский мост", воруя при этом десятки миллионов.
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11k
Serg2001 Vazari 2 часа назад
На днях случайно "международную пилораму" зацепил... Едва успел переключить, чтобы не проблеваться... А был же нормальным ребенком... ))
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22k
Vazari Serg2001 2 часа назад
Потомственный паразит. Папа его тоже подсасывал у власти, но у него хоть талант был-"Мстителей снимал".А эта отрыжка армянского народа, только на пилораму и способна.
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38k
Элек Мек Vazari Час назад
Это их говно,оно не пахнет.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну если она такая талантливая-пусть п"здует в Голливуд. Только она там нах"й не нужна.
Поклонники могут сказать нам за один-единственный фильм с её участием, уровня СССР или Голливуда? Нет таких у этой п"дараски женского пола.
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22k
Vazari Опиум для народа 2 часа назад
Создается впечатление, что тебя во всей этой истории интересует только ее ориентация.
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9k
Александр Vazari Час назад
Создаётся впечатление, что тебя из всего текста заинтересовала только её сексуальная ориентация, хотя в тексте это упоминается только в конце один раз
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4k
pilgrimnl 2 часа назад
вообще то кино индустрия - это бизнес, с какого перепуга государство с наших налогов платит им гонорары?
либо снимайте то что будут смотреть - т.е. ходить на ваши фильмы, либо меняйте сферу деятельности.
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331
Hexo4uha pilgrimnl 2 часа назад
Киноиндустрия это ещё и часть пропаганды, на которую выделяются деньги. Эти паскуды это знают, пытаются к этим деньгам присосаться и при этом еще и нифига не делать.
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57k
Опиум для народа pilgrimnl 2 часа назад
На что она поменяет? Она ж кроме как изображать из себя манерную особу них"я не умеет. Она и понимает что если ей не оплатит государство- не оплатит никто. Так как не за х"й...
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33k
AGM Hexo4uha 2 часа назад
Киноиндустрия во всем мире элемент пропаганды. Но как то странно будет, если какой нибудь Сивен Спилберг попросит у правительства США денег на очередной блокбастер.
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331
Hexo4uha AGM 2 часа назад
Потому как там им уже указали на их место - скоморохов, развлекающих народ за деньги. А у нас в Госдуму тащат да в рот им заглядывают.
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13k
куджо 2 часа назад
Чем так хороши советские фильмы? Тем что на фоне цензуры-режиссеры выдумывали! Как обойти как хитро визуализировать, как пошло показать не пошло... Страшное не страшно...
Как рассказать все, когда ничего почти нельзя.
А когда разрешили денег навалили-вот вам и результат, ГАМНО одно!!!
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331
Hexo4uha 2 часа назад
Вы только проснулись что ли? Эти петрушки балаганные это с момента развала союза ноют. Мол, давили креативных людей кровавые большевики. На днях Дудь экспрессивно корчил рожу и вопел "какого черта эти отвратительные люди из обкомов решали - выходить фильму или нет. Ублюдки они!". Меняем обкомы на минкультуры - и вот ваша нынешняя новость.
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33k
AGM Hexo4uha 2 часа назад
А сколько они ныли о гениальных сценариях оставшихся в ящиках столов и гениальных фильмах которые не пустили в прокат и пложил на полку. Где они эти сценарии и фильмы? Ни одного не видел.
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331
Hexo4uha AGM 2 часа назад
Согласен. Особенно показателен пример Говорухина, снимавшего отличные советские фильмы, а потом - "Россия, которую мы потеряли". От которого правда потом публично отрекся и назвал себя, как и остальных " творцов" - "проститутками".
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11k
KOSTELLO 2 часа назад
А давайте поступим еще лучше.
Позволим народу, пришедшему на премьеру "шедевра" госпожи литвиновой, высказать свое мнение как им вздумается, без ограничений.
И вот когда эту тетеньку режиссера, опустят в чан с дерьмом, за то дерьмо, которое она сняла (а именно это она и снимает), тогда будет понятно, кто и чего кому должен
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4k
Пепелац 2 часа назад
Сразу в сад... Взяли кредит, сняли, отбили-отдали кредит. Не отбили смените профессию....
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7k
Alexander Пепелац 2 часа назад
Самая разумная мысль.
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559
Вадим 2 часа назад
Вот помои что наснимали, продайте и будет вам денях!
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8k
ГородДомов Вадим 2 часа назад
пусть Литвинова сама в порно снимется !
а не порнографию снимает !
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11k
Serg2001 Вадим 2 часа назад
Это не так работает. С точностью до наоборот. Если упрощенно: государство из бюджета выделяет ежегодно определенные суммы денег на развитие кинематографа. Суммы неплохие. Вполне конкретные люди решают кому эти деньги давать и за что. Тех, кто присосался к этой кормушке мы все знаем. Дальше еще проще - чем меньше денег ты потратишь на сам фильм, тем больше у тебя останется... Если при этом зрителю фильм понравился, считай повезло, но цель была не в этом... )) Был прикольный фильм на эту тему "8 1/2 долларов"... там правда деньки на фильм бандосы давали, а не государство. но смысл тот же... )
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