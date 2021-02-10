Актриса Рената Литвинова: "Государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать , что снимать"

Рената Литвинова возмутила российское общество заявлением, сделанным в студии Познера. Она высказалась в том ключе, что "государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать, что снимать". На актрису тут же обрушился справедливый гнев народа: "Паразиты благороднее вас".
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Реакция соцсетей на эту реплику была крайне негативной: "Уважаемая Рената, а ты, случаем, не офигела? Паразиты благороднее вас, ибо если сосут соки своего носителя, так стараются ему не вредить, ибо жить хотят", - пишет автор Телеграм-канала "Голос Мордора".
То же самое он написал в одноимённом паблике в Facebook, после чего получил массу аналогичных гневных комментариев.
"Они симбионты. Живут, пока живёт носитель. Государства-то ещё надолго хватит, а вот им, жадненьким, хочется больше вкусных грантиков и донатиков", - разъясняет Мария Макеева.
А Светлана Романова иронизирует: "Ага, работодатель обязан платить мне зарплату, но не может заставлять меня ходить на работу! Это так работает?"
Elena Chura на эмоциях даже не смогла подобрать литературных слов: "Охренели деятели культуры совсем?"
"Манерность звенящей пустоты мыльного пузыря. Вся суть этой звездюлины", - припечатал Литвинову Сергей Ганган.
Не отстают и пользователи Telegram:
"Это только в нашей стране возможно! Может, уже пора как-то идеологическую общественную цензуру вводить?"
"Утончённая вы наша... бабло надо заработать... вот заработаешь свои, на них и снимай..."
То же самое он написал в одноимённом паблике в Facebook, после чего получил массу аналогичных гневных комментариев.
"Они симбионты. Живут, пока живёт носитель. Государства-то ещё надолго хватит, а вот им, жадненьким, хочется больше вкусных грантиков и донатиков", - разъясняет Мария Макеева.
А Светлана Романова иронизирует: "Ага, работодатель обязан платить мне зарплату, но не может заставлять меня ходить на работу! Это так работает?"
Elena Chura на эмоциях даже не смогла подобрать литературных слов: "Охренели деятели культуры совсем?"
"Манерность звенящей пустоты мыльного пузыря. Вся суть этой звездюлины", - припечатал Литвинову Сергей Ганган.
Не отстают и пользователи Telegram:
"Это только в нашей стране возможно! Может, уже пора как-то идеологическую общественную цензуру вводить?"
"Утончённая вы наша... бабло надо заработать... вот заработаешь свои, на них и снимай..."
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Мужик должен давать мне денег, но не диктовать с кем мне трахаться!
Поклонники могут сказать нам за один-единственный фильм с её участием, уровня СССР или Голливуда? Нет таких у этой п"дараски женского пола.
либо снимайте то что будут смотреть - т.е. ходить на ваши фильмы, либо меняйте сферу деятельности.
Как рассказать все, когда ничего почти нельзя.
А когда разрешили денег навалили-вот вам и результат, ГАМНО одно!!!
Позволим народу, пришедшему на премьеру "шедевра" госпожи литвиновой, высказать свое мнение как им вздумается, без ограничений.
И вот когда эту тетеньку режиссера, опустят в чан с дерьмом, за то дерьмо, которое она сняла (а именно это она и снимает), тогда будет понятно, кто и чего кому должен
а не порнографию снимает !