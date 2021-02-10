Актриса Рената Литвинова: "Государство обязано давать деньги на кино, но не имеет права диктовать , что снимать"

Реакция соцсетей на эту реплику была крайне негативной: "Уважаемая Рената, а ты, случаем, не офигела? Паразиты благороднее вас, ибо если сосут соки своего носителя, так стараются ему не вредить, ибо жить хотят", - пишет автор Телеграм-канала "Голос Мордора".



То же самое он написал в одноимённом паблике в Facebook, после чего получил массу аналогичных гневных комментариев.



"Они симбионты. Живут, пока живёт носитель. Государства-то ещё надолго хватит, а вот им, жадненьким, хочется больше вкусных грантиков и донатиков", - разъясняет Мария Макеева.



А Светлана Романова иронизирует: "Ага, работодатель обязан платить мне зарплату, но не может заставлять меня ходить на работу! Это так работает?"



Elena Chura на эмоциях даже не смогла подобрать литературных слов: "Охренели деятели культуры совсем?"



"Манерность звенящей пустоты мыльного пузыря. Вся суть этой звездюлины", - припечатал Литвинову Сергей Ганган.



Не отстают и пользователи Telegram:



"Это только в нашей стране возможно! Может, уже пора как-то идеологическую общественную цензуру вводить?"



"Утончённая вы наша... бабло надо заработать... вот заработаешь свои, на них и снимай..."