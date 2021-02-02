Восьмилетний мальчик серьезно пострадал на соревнованиях по мотокроссу

Во время зимнего детского мотокросса серьезно пострадал один из участников соревнований. Мальчик упал со своего мотоцикла, начал вставать и попал под колеса другого юного гонщика. Инцидент произошел в субботу, 30 января, в Обнинске.
Юный участник зимнего мотокросса в Обнинске не добрался до финиша, очутившись сначала в местной больнице, а потом в московском госпитале. Восьмилетнего мальчика сбил коллега по увлечению. Этот момент попал на видео.
Страшная авария произошла днем 30 января на 24-м по счету ежегодном спортивном заезде. Восьмилетний мальчик вылетел из седла на взгорке, но не сошел с трека, а направился к железному коню по обочине. Дежурившие на трассе маршалы подняли желтые флаги и попытались остановить юного спортсмена, но попросту не успели – взмывший в воздух мотоциклист сбил его с ног.
Обоих пострадавших тут же доставили в больницу, благо на месте дежурили врачи. Попавший под удар мальчик получил серьезные травмы, но его жизни ничего не угрожает. Сегодня городские власти сообщили, что пациента перевели на лечение в Москву – на этом настояли его родители.
В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.
Страшная авария произошла днем 30 января на 24-м по счету ежегодном спортивном заезде. Восьмилетний мальчик вылетел из седла на взгорке, но не сошел с трека, а направился к железному коню по обочине. Дежурившие на трассе маршалы подняли желтые флаги и попытались остановить юного спортсмена, но попросту не успели – взмывший в воздух мотоциклист сбил его с ног.
Обоих пострадавших тут же доставили в больницу, благо на месте дежурили врачи. Попавший под удар мальчик получил серьезные травмы, но его жизни ничего не угрожает. Сегодня городские власти сообщили, что пациента перевели на лечение в Москву – на этом настояли его родители.
В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.
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Перекладывают больных с земли на носилки 4, 3 или 2 человека. Носилки ставят вдоль тела потерпевшего. Носильщик, который находится около головы больного, одну руку подкладывает ему под голову, другую под лопатку. Средний носильщик подводит руки под поясницу и ягодицы. Третий, стоящий около ног, подкладывает одну руку под бедра, другую под голени. По команде они одновременно осторожно поднимают больного и удерживают перед собою в горизонтальном положении. В этот момент четвертый носильщик подкладывает носилки, на которые по команде кладут больного.
им должны были расказать где можно,а где нельзя стоять на трассе и поднимать мотоциклы
или же персонал должен махать флагом, чтоб все затормозили
где-то не уследили. но надо было ребёнка так поднимать? к месту должны были санитары подбежать