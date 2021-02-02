Восьмилетний мальчик серьезно пострадал на соревнованиях по мотокроссу

Юный участник зимнего мотокросса в Обнинске не добрался до финиша, очутившись сначала в местной больнице, а потом в московском госпитале. Восьмилетнего мальчика сбил коллега по увлечению. Этот момент попал на видео.



Страшная авария произошла днем 30 января на 24-м по счету ежегодном спортивном заезде. Восьмилетний мальчик вылетел из седла на взгорке, но не сошел с трека, а направился к железному коню по обочине. Дежурившие на трассе маршалы подняли желтые флаги и попытались остановить юного спортсмена, но попросту не успели – взмывший в воздух мотоциклист сбил его с ног.



Обоих пострадавших тут же доставили в больницу, благо на месте дежурили врачи. Попавший под удар мальчик получил серьезные травмы, но его жизни ничего не угрожает. Сегодня городские власти сообщили, что пациента перевели на лечение в Москву – на этом настояли его родители.



В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.