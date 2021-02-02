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Восьмилетний мальчик серьезно пострадал на соревнованиях по мотокроссу

Восьмилетний мальчик серьезно пострадал на соревнованиях по мотокроссу (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 11:39
Сообщество : Спорт
Метки: Обнинск   Травма   авария   видео   дети   инцидент   мотокросс   
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Во время зимнего детского мотокросса серьезно пострадал один из участников соревнований. Мальчик упал со своего мотоцикла, начал вставать и попал под колеса другого юного гонщика. Инцидент произошел в субботу, 30 января, в Обнинске.

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Метки: Обнинск   Травма   авария   видео   дети   инцидент   мотокросс   
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12k
Объект реальности Час назад
Жестко прилетело.
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21k
Inter 5 минут назад
не рановато таким спортом заниматься??7
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10k
Антон Семёныч Полчаса назад
Где скорая помощь на таких соревнованиях? Почему человек, не зная какие у ребенка травмы, схватил его на руки и понес, что может повлечь за собой травму спинного мозга и паралич на всю жизнь.
****
Перекладывают больных с земли на носилки 4, 3 или 2 человека. Носилки ставят вдоль тела потерпевшего. Носильщик, который находится около головы больного, одну руку подкладывает ему под голову, другую под лопатку. Средний носильщик подводит руки под поясницу и ягодицы. Третий, стоящий около ног, подкладывает одну руку под бедра, другую под голени. По команде они одновременно осторожно поднимают больного и удерживают перед собою в горизонтальном положении. В этот момент четвертый носильщик подкладывает носилки, на которые по команде кладут больного.
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2k
Max Lu 38 минут назад
техника безопасности!!!
им должны были расказать где можно,а где нельзя стоять на трассе и поднимать мотоциклы
или же персонал должен махать флагом, чтоб все затормозили

где-то не уследили. но надо было ребёнка так поднимать? к месту должны были санитары подбежать
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Комментарий удален. Причина: трэш
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7k
Cornho 45 минут назад
Восемь лет?? Что вообще делают восьмилетние дети рядом с серьезной и опасной техникой?
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Комментарий удален
−33
34k
dima423 59 минут назад
мальчик долбайоп, не? на трассе упал и давай там гулять... у них инструктажа по технике безопасности совсем нету чтоль?
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17k
Andrey Час назад
Ахудеть. Стоит маршал, машет флагом. Всем стоп вроде как.. Не, че, я не такой, я щас всех наверчу... С*ка.. За малым страйк не выбил...
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25k
Антон Andrey Час назад
дети же, забывают, азарт.
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