Сюжет комедийного скетча: исполнитель блатного шансона захотел попасть на украинское радио и обратился за помощью к украинскому композитору. Тот должен был помочь певцу с переводом и записью альбома на украинском языке.
Что будет, если несколько русских блатных песен перевести на украинский язык.
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