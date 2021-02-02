Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту

Радиоуправляемый самосвал может превратиться в полезную в хозяйстве вещь, если в вашем доме живут животные.
Осталось только докупить к нему экскаватор для погрузки "товара", пожарную машинку для наполнения водой особых резервуаров и ассенизатор для сбора неожиданностей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе
- В аптеку зашел очень капризный посетитель
- Типичный спор в интернете
- Как же я хорош: пес тренирует свою мимику перед зеркалом
- Шкодливый пёс, который знает, кто в доме хозяин
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...
Мля, вот реально, кому заходит такая тупизна?!!