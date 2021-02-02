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Сообщество Животные 9655 постов • 1186 подписчиков подписаться
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Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту

Муж купил машинку на пульте управления и решил сделать её полезной в быту (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 11:22
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   корм   машинка на пульте   прикол   собака   
357
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Радиоуправляемый самосвал может превратиться в полезную в хозяйстве вещь, если в вашем доме живут животные.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   животные   корм   машинка на пульте   прикол   собака   
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60
Активная Жизнь 2 часа назад
Первые 40 лет детства в жизни мальчика - самые сложные! ))) Респект.
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12k
Пумба Час назад
Интернет взорван на...уй! 40 000 лет человечество не могло до этого додуматься! И вот свершилось!!!
Мля, вот реально, кому заходит такая тупизна?!!
Интернет взорван на...уй! 40 000 лет человечество не могло до этого додуматься! И вот свершилось!!! Мля, вот реально, кому заходит такая тупизна?!!
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17k
SolomonA Час назад
Класс! А что - необходимая вещь в доме!
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1k
алексей 2 часа назад
после просмотра мой кот сказал что нам такое же надо

после просмотра мой кот сказал что нам такое же надо
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