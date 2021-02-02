Какие-то странные в вашем саду синицы

Мужчина показал,во что превращаются синицы, если вешать им на дерево в качестве корма "сиротски" куски сала. Видео рекомендуется смотреть со звуком.
Если там живут такие синички, то какие же летом летают комары?!
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