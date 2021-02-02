FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11561 пост • 2549 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Какие-то странные в вашем саду синицы

Какие-то странные в вашем саду синицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 10:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   птицы   сало   синицы   
200
1
1
Мужчина показал,во что превращаются синицы, если вешать им на дерево в качестве корма "сиротски" куски сала. Видео рекомендуется смотреть со звуком.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   животные   кот   прикол   птицы   сало   синицы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Если бы Мэрилин Монро родилась совой Если бы Мэрилин Монро родилась совой В аптеку зашел очень капризный посетитель В аптеку зашел очень капризный посетитель Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Универсальный непристойный жест понимают даже страусы Универсальный непристойный жест понимают даже страусы Ночной кошмар владельца натяжного потолка Ночной кошмар владельца натяжного потолка
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465358



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые записки участника антарктической экспедиции
11
141
Веселые записки участника антарктической экспедиции
Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж
4
145
Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
0
230
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне...
Памела Андерсон увела мужа из семьи
0
5
Памела Андерсон увела мужа из семьи
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото)
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#интересное#СССР#навальный#смешные#на различный вкус#аварии#дети
#фото#история#прикол#картинки#прикольные#познавательно#сша#война#автомобили#дтп
#интересно#Россия#подборка#приколы#кино#Девушка#фотографии#красота#девушки#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться