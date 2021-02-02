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Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки

Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 12:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   Япония   видео   друг   медвежья услуга   помощь   прикол   
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Житель Японии вызвался помочь своему другу, у которого сломалась лейка для душа. Во время ремонта он попытался доработать лейку, однако в итоге оказал автору видео медвежью услугу.

Источник:

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Метки: Юмор   Япония   видео   друг   медвежья услуга   помощь   прикол   
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Алексей Полчаса назад
Он Керхер туда встроил .но только куда он его спрятал?
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985
Максим 15 минут назад
Просто перекрыл часть лейки чем-то, только экономии не будет, давление увеличится и все.
Так бывает, когда известковый налёт забивает лейку. Можно просто обработать средством, минут через 10 промыть водой и все будет как прежде, а в данном случае просто убрать прокладку, наверное.
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