Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки

Житель Японии вызвался помочь своему другу, у которого сломалась лейка для душа. Во время ремонта он попытался доработать лейку, однако в итоге оказал автору видео медвежью услугу.
Вода течет? Течет! Экономится? Экономится! Спрашивается, чего он тогда возмущается?
Источник:
Ссылки по теме:
- Любвеобильные лошади рассмешили оператора
- Какие-то странные в вашем саду синицы
- Мужчина устроил курьезный розыгрыш для своей жены
- Когда-нибудь эти пранкеры дошутятся
- Креативная реклама с неожиданным финалом
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
Так бывает, когда известковый налёт забивает лейку. Можно просто обработать средством, минут через 10 промыть водой и все будет как прежде, а в данном случае просто убрать прокладку, наверное.