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Актеры дубляжа пришли на шоу "Вечерний Ургант"

Актеры дубляжа пришли на шоу "Вечерний Ургант" (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Актеры дубляжа   Дубляж   Юмор   вечерний ургант   видео   голос   пародист   пародия   
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Герои вирусных видеороликов Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов стали гостями шоу "Вечерний Ургант" и вновь развеселили зрителей своими голосами.

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Метки: Актеры дубляжа   Дубляж   Юмор   вечерний ургант   видео   голос   пародист   пародия   
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8  комментариев
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6k
amrita Час назад
Порадовали.
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3k
mkcbhk 9 минут назад
А, эта депрессивная хрень с ютуба, хочешь быть счастливым, сейчас я расскажу вам пару секретов.......... и понеслось,
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2k
Mellivora 16 минут назад
Актекры дубляжа-то, актеры дубляжа-это.....
Не запарились пиарить-то?
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19k
SerGProS Полчаса назад
Какой милый бурундучок в этом квартете
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1k
Заряд бодрости 43 минуты назад
эх, Даше не дали раскрыться...
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21k
Inter 46 минут назад
я так понимаю они латинскую парашу озвучивают поэтому и не в курсах я
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202
Дмитрий 51 минуту назад
Всеволод Кузнецов - знаю, Николай Быстров - знаю, Бурунов, Зайцев, Шитова, Андреев, Зубкова - знаю. Этих - не знаю
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
Девчули должны не только озвучивать, но и сниматься в фильмах. Но не в простых конечно.....ну вы поняли.
Запашный тоже порадовал, внебрачный походу, раз мы раньше про него не слышали.
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