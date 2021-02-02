Актеры дубляжа пришли на шоу "Вечерний Ургант"

Герои вирусных видеороликов Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Альберт Ибрагимов и Карен Арутюнов стали гостями шоу "Вечерний Ургант" и вновь развеселили зрителей своими голосами.
Пользователи сети оценили диалог актеров и пародистов и видеоролик сейчас активно набирает популярность.
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Не запарились пиарить-то?
Запашный тоже порадовал, внебрачный походу, раз мы раньше про него не слышали.