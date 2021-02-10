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Актеры дубляжа ностальгируют в машине

Актеры дубляжа ностальгируют в машине (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 февраля 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Актеры дубляжа   Актёр дубляжа   Дубляж   Юмор   видео   кино   озвучка   прикол   
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Прославившиеся серией забавных видеороликов актеры озвучивания и пародисты продолжают разъезжать по российским дорогам и обсуждать разные темы. В новом выпуске к юмористам присоединился необычный гость и сделал видеоролик ностальгическим.

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Метки: Актеры дубляжа   Актёр дубляжа   Дубляж   Юмор   видео   кино   озвучка   прикол   
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12  комментариев
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9k
ss 2 часа назад
Шутка, повторенная дважды, вызывает у слушателей лишь вежливую улыбку. Шутка повторенная трижды, начинает выглядеть пошловато. Но когда шутку повторяют многократно, она становится индикатором отсутствия у шутящего каких либо потенциальных возможностей сделать что-то ещё.
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7k
Oldman 4 минуты назад
я тот, кто не любит "Руки вверх"
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5k
Wacker 8 минут назад
Молодцы и правильно делают. Нужно свое шоу забабахать, я думаю прикольно бы получилось. На озвучке много не заработаешь, а так может все пойдет в гору.
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26k
Aleks 9 минут назад
Креативненько
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181
palkatootaja Полчаса назад
Ххаха Класс! Я много фильмов смотрел с их дубляжом!
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464k
АРОН 44 минуты назад
А ведь прикольно!
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2k
Alex Час назад
Надоели они уже. И, кстати, какие фильмы они дублировали? С чего их называют актерами дубляжа? Они просто умеют подражать голосам.
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Enotko Ytko Час назад
Второй раз вижу этих людей и не понимаю в чем прикол то? Понятно что на что-то должны быть похожи голоса, а на что или кого они похожи?
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26k
Aleks Enotko Ytko 9 минут назад
Они озвучивают большинство сериалов на русский. И говорят в тех же интонациях.
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3k
aleksei 2 часа назад
Концовка очень прикольно получилось, я уже почти заскучал, но Жуков молодец
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9k
Алексей 2 часа назад
Всем как то надо зарабатывать,дубляж не приносит по ходу же лаемого,удачи ребят,только не материтесь
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