Актеры дубляжа ностальгируют в машине

Прославившиеся серией забавных видеороликов актеры озвучивания и пародисты продолжают разъезжать по российским дорогам и обсуждать разные темы. В новом выпуске к юмористам присоединился необычный гость и сделал видеоролик ностальгическим.
Свежая часть забавных бесед актеров звуковых имитаций и пародий.
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