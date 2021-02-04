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Понты не довели до добра

Понты не довели до добра (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 10:37
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   наказание   понты   спорт   удар   
434
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Один из спортсменов немного переоценил свои силы, пытаясь перед боем морально задавить своего молчаливого соперника. Звук при просмотре видео обязателен.

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Метки: Юмор   видео   наказание   понты   спорт   удар   
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13  комментариев
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4k
Бабай 24 минуты назад
это не боец, это реппер какой-то
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6k
uutb Минуту назад
Ну, он один был, а не со своим стадом)
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9
Alexander 4 минуты назад
Блин они все такие!!! Очень много слов!!!!
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4k
Михаил 6 минут назад
надо было чурку за водой послать))
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482
Весельчак У 12 минут назад
типичная чурка
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25k
Франц Лефорт 15 минут назад
Ай,беда,беда! И мозга не дал,и силу отбрал......
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5k
Котёнок Гав 19 минут назад
Ртом у него очень хорошо получалось!
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27k
lem02 20 минут назад
Аллах нормальную двоечку прислал. Правой-левой.
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30k
Alex 20 минут назад
А-ха-ха, пиз*бол
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3k
Едондер пуп 21 минуту назад
По-моему, там не один момент, а два конкретных прилетело))
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34k
dima423 22 минуты назад
какой мерзкий пистабол...
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45k
noName 24 минуты назад
Спойлер:звука хруста челюсти и смачного прилёта "промежглаз" не будет...ЖалЪ!
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50k
pynh Полчаса назад
А нефиг к нормальному мужику лезть целоваться
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