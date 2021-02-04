Понты не довели до добра

Один из спортсменов немного переоценил свои силы, пытаясь перед боем морально задавить своего молчаливого соперника. Звук при просмотре видео обязателен.
"Просто Аллах все силы у меня забрал"
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