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Опасный и захватывающий дух ночной бейсджампинг

Опасный и захватывающий дух ночной бейсджампинг (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 11:25
Сообщество : Спорт
Метки: Бейсджамп   бейсджампер   бейсджампинг   видео   ночь   спорт   экстрим   
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Бейсджампинг считается одним из самых экстремальных и опасных видов спорта в мире. Однако некоторым экстремалам со временем наскучивают обычные прыжки и они усложняют себе жизнь. Сегодняшние адреналиновые наркоманы в погоне за очередной "дозой" экстрима решились на ночной прыжок со скалы во время снегопада.

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Метки: Бейсджамп   бейсджампер   бейсджампинг   видео   ночь   спорт   экстрим   
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Alex Chebrikov

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