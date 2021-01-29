Опасный и захватывающий дух ночной бейсджампинг

Бейсджампинг считается одним из самых экстремальных и опасных видов спорта в мире. Однако некоторым экстремалам со временем наскучивают обычные прыжки и они усложняют себе жизнь. Сегодняшние адреналиновые наркоманы в погоне за очередной "дозой" экстрима решились на ночной прыжок со скалы во время снегопада.
Экстремальные прыжки выходят на новый уровень
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