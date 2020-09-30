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Зрелищный спуск каякеров по ручью

Зрелищный спуск каякеров по ручью (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 13:00
Сообщество : Спорт
Метки: видео   канада   каяк   каякер   ручей   спорт   экстрим   
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Два канадских экстремала совершили эффектный спуск на каяках по ручью. Скоростная поездка наперегонки закончилась погружением в залив.

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Метки: видео   канада   каяк   каякер   ручей   спорт   экстрим   
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4  комментария
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Лихо. И с обгоном по встречке.
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14
Oblivion 14 минут назад
Хоть и старое, но все равно круто))
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6k
bum-bum 20 минут назад
ай не писди. это видео было снято лет 15 назад, поэтому и качество отстойное.
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9k
alexis Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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