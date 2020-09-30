Зрелищный спуск каякеров по ручью

Два канадских экстремала совершили эффектный спуск на каяках по ручью. Скоростная поездка наперегонки закончилась погружением в залив.
Зрелищное видео было снято в августе 2020 года в окрестностях канадского городка Сквомиш
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