Пёс сам себя развлекает

1558
1
1
Что делать, если с тобой никто не хочет играть? Четвероногий друг человека из видео, представленного ниже, смог найти решение.
Хорошие мальчики очень любят играть и готовы делать это 29 часов в сутки. В идеале - играть с людьми. Естественно, что у хозяев нет столько времени для игр, поэтому чаще всего песелям приходится играться в одиночку.
Пес из этого видео придумал себе игру: он скидывает теннисный мячик в воду, и сам же ловит его на лету. Несмотря на то, что это довольно грустное зрелище, нельзя не отметить изобретательность песика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Фокус с исчезающим псом с забавным финалом
- Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса
- Боксёр: порода собак, покорившая сердца
- Цвергшнауцер: самая маленькая служебная собака в мире
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
Новости партнёров
реклама