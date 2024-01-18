Пёс сам себя развлекает

Хорошие мальчики очень любят играть и готовы делать это 29 часов в сутки. В идеале - играть с людьми. Естественно, что у хозяев нет столько времени для игр, поэтому чаще всего песелям приходится играться в одиночку.

Пес из этого видео придумал себе игру: он скидывает теннисный мячик в воду, и сам же ловит его на лету. Несмотря на то, что это довольно грустное зрелище, нельзя не отметить изобретательность песика.