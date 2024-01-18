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Пёс сам себя развлекает

Пёс сам себя развлекает

Автор:
18 января 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   игра   мяч   собака   
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Что делать, если с тобой никто не хочет играть? Четвероногий друг человека из видео, представленного ниже, смог найти решение.

Хорошие мальчики очень любят играть и готовы делать это 29 часов в сутки. В идеале - играть с людьми. Естественно, что у хозяев нет столько времени для игр, поэтому чаще всего песелям приходится играться в одиночку.

Пес из этого видео придумал себе игру: он скидывает теннисный мячик в воду, и сам же ловит его на лету. Несмотря на то, что это довольно грустное зрелище, нельзя не отметить изобретательность песика.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   игра   мяч   собака   
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1  комментарий
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3k
Бомбардир 15 минут назад
Это он реакцию тренирует.
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Alex Chebrikov

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