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Попытка канадца выйти на улицу во время мощной метели

Попытка канадца выйти на улицу во время мощной метели (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2021 11:15
Сообщество : Юмор
Метки: Канада   Реакция   видео   дверь   метель   непогода   прикол   
624
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В середине января на канадскую провинцию Саскачеван обрушилась мощная метель. Один из жителей поделился забавным видеороликом, снятым во время непогоды.

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Метки: Канада   Реакция   видео   дверь   метель   непогода   прикол   
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1k
ALEX 2 часа назад
Нормальный такой ветерок.
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678
Андрей ALEX Полчаса назад
Ага, освежающий...)))
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31k
Опаньки 3 часа назад
зато в маске
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415
кожаный олень Опаньки 2 часа назад
в маске теплей.
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