Попытка канадца выйти на улицу во время мощной метели

В середине января на канадскую провинцию Саскачеван обрушилась мощная метель. Один из жителей поделился забавным видеороликом, снятым во время непогоды.
Когда открыл дверь на улицу и захотел поработать сверхурочно.
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