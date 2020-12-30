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Заснувший в море русскоязычный турист напугал египтян

Заснувший в море русскоязычный турист напугал египтян (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 10:25
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   видео   египет   отдых   прикол   сон   турист   
605
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Во время отдыха в Египте один из туристов настолько расслабился, что заснул прямо в воде. Это насторожило местных жителей и привело к курьезной развязке.

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Метки: Реакция   видео   египет   отдых   прикол   сон   турист   
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13k
куджо Час назад
Кроме бабы еВонной и не смешно
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Serg2001 Час назад
Фигня!... Я, было дело, у стоматолога в кресле уснул, пока мне зубы сверлили... ))
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6k
Lev Asriev Час назад
Заснувший в море русскоязычный турист напугал египтян
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876
Йожык Час назад
Ну что за люди, поспать не дадут.
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