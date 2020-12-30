Заснувший в море русскоязычный турист напугал египтян

Во время отдыха в Египте один из туристов настолько расслабился, что заснул прямо в воде. Это насторожило местных жителей и привело к курьезной развязке.
Женщина запечатлела обеспокоенных местных жителей и веселое пробуждение заснувшего в воде мужа.
Видео рекомендуется смотреть со звуком.
Видео рекомендуется смотреть со звуком.
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