Красная икра ... небольшая хитрость

Вот тут то со мной и поделились секретом нехитрым.

Икру надо перед употреблением промыть. Сильно газированной, но нейтральной водой. Чтобы не солёной какой типа Ессентуков, а желательно просто сильно газированной, повторюсь, водой.

Залить, значит икру, как минимум двумя объёмами воды, деликатно перемешивать пока газы в атмосферу не выйдут и на ситечко откинуть. Дать воде стечь, вороша икру, только очень аккуратно, чтобы икринки не помять и … действительно очень вкусно получается.

Солёность излишняя, чем производители нередко грешат, уходит. И липкая эта составляющая, которую рассолом считают, тоже исчезает.

В общем, рекомендую попробовать. Процесс несложный, а икра получается гораздо интереснее. В смысле вкуса и ощущений.

Ангела вам за трапезой!