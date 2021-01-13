Красная икра ... небольшая хитрость

Будучи в гостях, решил я водочку закусить маленьким бутербродиком с красной икрой. А почему нет? Тем более, что красная икра с водкой очень даже сочетается.
Так вот, укладывая икру на смазанный коровьим маслом ломтик калачика, обратил внимание, что икра больно хороша. Прям такая, знаете, икринка к икринке, красивая такая … ну, в общем, образцовая красная икра. И по ощущениям, как тактильным: лопались икринки так, как должно быть упруго, но мягко в то же время, так и вкусовым: нежно солёная такая икрянность. В общем, повторюсь, образцовая просто икра.
Похвалил, конечно. Мне не трудно, а хозяевам приятно
Похвалил, конечно. Мне не трудно, а хозяевам приятно
Вот тут то со мной и поделились секретом нехитрым.
Икру надо перед употреблением промыть. Сильно газированной, но нейтральной водой. Чтобы не солёной какой типа Ессентуков, а желательно просто сильно газированной, повторюсь, водой.
Залить, значит икру, как минимум двумя объёмами воды, деликатно перемешивать пока газы в атмосферу не выйдут и на ситечко откинуть. Дать воде стечь, вороша икру, только очень аккуратно, чтобы икринки не помять и … действительно очень вкусно получается.
Солёность излишняя, чем производители нередко грешат, уходит. И липкая эта составляющая, которую рассолом считают, тоже исчезает.
В общем, рекомендую попробовать. Процесс несложный, а икра получается гораздо интереснее. В смысле вкуса и ощущений.
Ангела вам за трапезой!
Икру надо перед употреблением промыть. Сильно газированной, но нейтральной водой. Чтобы не солёной какой типа Ессентуков, а желательно просто сильно газированной, повторюсь, водой.
Залить, значит икру, как минимум двумя объёмами воды, деликатно перемешивать пока газы в атмосферу не выйдут и на ситечко откинуть. Дать воде стечь, вороша икру, только очень аккуратно, чтобы икринки не помять и … действительно очень вкусно получается.
Солёность излишняя, чем производители нередко грешат, уходит. И липкая эта составляющая, которую рассолом считают, тоже исчезает.
В общем, рекомендую попробовать. Процесс несложный, а икра получается гораздо интереснее. В смысле вкуса и ощущений.
Ангела вам за трапезой!
Авторский пост
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Метки: еда икра красная икра
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Если в банке полно джуса (жижи), то глупо предполагать, что засолка изначально была хорошей и икринки получились нужной солености и твердости, а проблема только в жиже.
И промыв икру, вы получите нормальный подукт.
Описаный метод вымоет только "рассол" с консервантами и лопнувшими икринками, а оставшиеся целые, не станут лучше - они останутся того же, "изначального качества".
"Вкусность" результата этого действия - лишь снижение уровня неприятных ощущений от низкосортного продукта.
В нынешнем сезоне средняя нормальная цена икры горбуши (это самая дешевая из лососевых), была в среднем 4 500 руб/кг в фасовках 500 - 1 000 гр. (Москва).
Если вы брали дешевле в этих объемах - готовьтесь к сответствующему качеству.
А икра в "жестянках" мелкой фасовки - вообще лотерея. И в большинстве случаев проигрышная.
В минижестянку обычно фасуют "3-й сорт не брак", щедро снабжая консервантами.
Понятно, что не каждый "может позволить", но есть сетевые магазины, торгующие икрой вразвес, где можно оценить внешний вид продукта.
К сожалению, эта возможность (развес) присутстствует лишь в регионах вылова и столицах регионов.