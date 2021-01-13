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Красная икра ... небольшая хитрость

Красная икра ... небольшая хитрость (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 20:57
Метки: еда   икра   красная икра   
1444
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Будучи в гостях, решил я водочку закусить маленьким бутербродиком с красной икрой. А почему нет? Тем более, что красная икра с водкой очень даже сочетается.

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Метки: еда   икра   красная икра   
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24  комментария
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7k
Караганда 7 часов назад
купил банку икры-100-200гр и начинаешь её промывать-это садомазохизм однако.коты,которые не кастрированные-отдыхают.
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2k
Сергей 2 часа назад
Самая хитрость с любой икрой - не есть ее, она любая противная хрень
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29k
russger Сергей 58 минут назад
сколько лет я тебя искал. Никто меня не понимал, все говорили, что я дурень и нифига не понимаю. Наконец я тебя нашёл.
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Не, водку я черной икрой предпочитаю закусывать.
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14k
Ivan Автор поста Fishki_surfer 3 часа назад
Тоже, считаю, не вредно!
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6k
amrita 4 часа назад
промывать баночку.. в 50 граммов)))
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12k
Алексей 5 часов назад
Извините, но ересь.
Если в банке полно джуса (жижи), то глупо предполагать, что засолка изначально была хорошей и икринки получились нужной солености и твердости, а проблема только в жиже.
И промыв икру, вы получите нормальный подукт.
Описаный метод вымоет только "рассол" с консервантами и лопнувшими икринками, а оставшиеся целые, не станут лучше - они останутся того же, "изначального качества".
"Вкусность" результата этого действия - лишь снижение уровня неприятных ощущений от низкосортного продукта.
В нынешнем сезоне средняя нормальная цена икры горбуши (это самая дешевая из лососевых), была в среднем 4 500 руб/кг в фасовках 500 - 1 000 гр. (Москва).
Если вы брали дешевле в этих объемах - готовьтесь к сответствующему качеству.
А икра в "жестянках" мелкой фасовки - вообще лотерея. И в большинстве случаев проигрышная.
В минижестянку обычно фасуют "3-й сорт не брак", щедро снабжая консервантами.
Понятно, что не каждый "может позволить", но есть сетевые магазины, торгующие икрой вразвес, где можно оценить внешний вид продукта.
К сожалению, эта возможность (развес) присутстствует лишь в регионах вылова и столицах регионов.
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7k
Barachek_Obachek 5 часов назад
Ну газировку допустим мы достанем
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3k
Дед Победы 5 часов назад
Какого еще ангела? Самому мало!
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27k
lem02 7 часов назад
С советских времен история. Черную икру - пивом.
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31k
Опаньки lem02 6 часов назад
сейчас бы ... черную пивом....
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27k
lem02 Опаньки 5 часов назад
Пиво улучшало вкус черной икры, но уменьшало срок хранения. Поэтому в ресторанах бодяжили черную икру пивом в основном при полной загрузке или банкетах. Вкус реально становился насыщенней. Но больше трех часов такая икра не "жила". В безвкусную кашу... Сам разбавлял.
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1
Артем 7 часов назад
На заметочку всем! Менералкой восстанавливают некондицию, а так же добовляют вес. Так что способ то совсем не для того что бы получить удовольствие а для того что бы бы продлить жизнь умирающей икре
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7k
Cornho Артем 7 часов назад
На заметочку вам: обратите внимание на написание слов "чтобы" и "также". Про "добовляют" уж в следующий раз.
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31k
Опаньки Cornho 6 часов назад
этаужаснах
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7k
Cornho Опаньки 6 часов назад
Именно.
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30k
Mamin Sibiriak Cornho 3 часа назад
Когда к "что бы" "так же" дОбовляют мЕнералку - то всё в порядке.
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7k
Cornho Mamin Sibiriak 2 часа назад
Точно, я и не заметил.
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551
Alexander 7 часов назад
) не красная икра сочетается с водкой, а водка сочетается со всеми бутерами)))
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3k
Дед Победы Alexander 5 часов назад
Водка, она сочетается с чем угодно, кроме тёщи.
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283
imho 7 часов назад
Деснам икра придает особую пикантность!
Деснам икра придает особую пикантность!
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3k
Дед Победы imho 5 часов назад
Чему???
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15k
Розарио imho 3 часа назад
какая же на фото блёвань
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