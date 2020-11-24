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Сообщество Без кота и жизнь не та 711 постов • 333 подписчика подписаться
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Пушистый гурман готовит разнообразные лакомства

Пушистый гурман готовит разнообразные лакомства (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 09:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   еда   животные   кот   кулинария   позитив   прикол   
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Котик-кулинар почти 8 минут "готовит" самые разные блюда для своей хозяйки. Улыбка и порция умиления при просмотре гарантированны!

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Метки: видео   еда   животные   кот   кулинария   позитив   прикол   
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Lev Asriev Полчаса назад
Как он это делает??? У него же лапки!
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Mr.Adamson

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