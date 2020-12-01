Для чего в терке нужна самая колючая сторона?

32-летняя женщина призналась, что только сейчас узнала, зачем в терке нужна самая сторона, о которую рано или поздно царапается каждый. А вы знали для чего в терке колючая сторона?
А я всегда считал, что эта сторона терки для фруктового пюре и для измельчения сухих продуктов до пылеобразного состояния...
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Без труда быстро чистит и окуня, и судака.
Минус один-чешуя разлетается в радиусе 3х метров. :)
..своей кровью.
Похожий на "тёрку-колючку", но с удобной ручкой/ручками, и более крупными дырочками.
Самая мелкая тёрка - для измельчения "в пыль" твёрдых овощей, например, чтобы приготовить овощное пюре для малыша (в "доблендерную" эпоху), для сдирания с лимона цедры для пирога (чтобы меленько-меленько), для натирания твёрдого сыра пармезана.