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Для чего в терке нужна самая колючая сторона?

Для чего в терке нужна самая колючая сторона? (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 14:41
Сообщество : Еда
Метки: видео   еда   интересно   неожиданно   открытие   рыба   
5826
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32-летняя женщина призналась, что только сейчас узнала, зачем в терке нужна самая сторона, о которую рано или поздно царапается каждый. А вы знали для чего в терке колючая сторона?

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Метки: видео   еда   интересно   неожиданно   открытие   рыба   
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8
Иван Николов Час назад
Также можно чесать мошонку мужа ...
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17
Максим Иван Николов Час назад
Ваня, а что плохого Вам сделал Ваш муж?!
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1k
Пачо Эррера 6 минут назад
Обычно морковь на этой стороне трём для салата.
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17k
anpetrof 14 минут назад
Например, для этого. И для других твёрдых продуктов.
Например, для этого. И для других твёрдых продуктов.
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9k
paranoid anpetrof 8 минут назад
А... зачем натирать орех со скорлупой?
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402
Dorell paranoid 4 минуты назад
Безотходное производство
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1k
Sergiy Rambus 22 минуты назад
Зря. От морковки или яблок можно просто хорошо прополоскать, от рыбы и её запаха мыть заманаешся.
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18k
Слепой Пью Sergiy Rambus 6 минут назад
Содой в холодной воде без проблем.
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26k
Aleksandr 23 минуты назад
Имею подобный девайс.
Без труда быстро чистит и окуня, и судака.
Минус один-чешуя разлетается в радиусе 3х метров. :)
Имею подобный девайс. Без труда быстро чистит и окуня, и судака. Минус один-чешуя разлетается в радиусе 3х метров. :)
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402
Dorell Aleksandr 2 минуты назад
Тут без вариантов. Чешуя разлетается даже от такой штуки
Тут без вариантов. Чешуя разлетается даже от такой штуки
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4k
Crechet Полчаса назад
Это терка для приготовления драников с кровью...
..своей кровью.
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8k
krivsan 44 минуты назад
Ага, а крупная терка для "строганины"
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39k
Raush 44 минуты назад
Вот рыбочистка, а у нее терка... Когда делаешь драники, то эта сторона как раз для этого.
Вот рыбочистка, а у нее терка... Когда делаешь драники, то эта сторона как раз для этого.
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18k
Nik Raush Полчаса назад
Та рыбочистка что на фото полная хрень! Ей невозможно хорошо почистить рыбу
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8k
БарНалей 46 минут назад
Проживет еще 32 года и узнает, что эти секции предназначены не для чистки рыбы
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12k
Артемыч 49 минут назад
Скоро она в свои 32 года узнает как прочищать заторы в раковине.
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6k
Izrin Maria 57 минут назад
Рыбочистка - всегда отдельный инструмент - из-за необходимости чистить и отмывать потом от запаха.
Похожий на "тёрку-колючку", но с удобной ручкой/ручками, и более крупными дырочками.
Самая мелкая тёрка - для измельчения "в пыль" твёрдых овощей, например, чтобы приготовить овощное пюре для малыша (в "доблендерную" эпоху), для сдирания с лимона цедры для пирога (чтобы меленько-меленько), для натирания твёрдого сыра пармезана.
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17
Максим Час назад
На самом деле нет. Приспособление для чистки чешуи напоминало нынешнюю овощечистку, только там лезвия были "волнистые". Там была ручка, что бы удобно было держать. Терка же явно не удобна и не приспособлена для этого. Да и запах рыбы сложно убрать, не слишком хорошо после овощи или фрукты натирать.
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20k
Vazari Час назад
Интересно, а сколько лет ей еще понадобится, чтобы узнать, что слив в раковине надо закрывать сеточкой, особенно, когда чешую рыбью туда сливаешь. Уверен, что продолжением видео были бы пляски с вантузом вокруг мойки)
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366
Утренний вечер Vazari 4 минуты назад
Для чего в терке нужна самая колючая сторона?
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151
Владимир Час назад
Так нелепо смотрится когда рукой обхватила всю терку, словно так и задумали ее держать сами производители... Попробуй еще спину почесать...
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932
евгений Час назад
Я думал что сделана специально, чтобы об неё колоться
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11k
робт Час назад
на самом деле эта сторона чтоб привязывать к подошве в гололед
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9k
alexis Час назад
Там как рыбочистка.
Там как рыбочистка.
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61k
Максим Час назад
то что она сторону терки стала использовать для этих целей не значит что она для этого.. она именно для мелкого истирания продуктов. например морковь с сахаром всегда мама терла именно на ней. А то ведь её можно много чего делать.. Людей пытать, например
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87k
сапер Водичка Час назад
По логике этой леди,"с помощью этой стороны",можно чистить и ананас.
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3k
KonstantinLeirov Час назад
Мой потом эту тёрку от рыбы и её запаха, нафиг, нафиг...
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18k
BillyBonzz Час назад
раньше, до появления чеснокодавилок, на этой стороне терки, положив на нее толстый полиэтилен, терли чеснок.
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4k
ГГалка BillyBonzz 12 минут назад
о как! не знала, без пакета тёрла)
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