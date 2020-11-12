Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем

Бывший офицер Королевской канадской конной полиции (RCMP) Джеймс Блэквуд живет в лесистой местности графства Пикту в провинции Новая Шотландия и почти 20 лет подкармливает енотов различными лакомствами.
Подкармливать пушистых бандитов со всей округи начала ещё в 90-х годах его жена, однако женщина скончалась от рака в 2003 году. Перед самой смертью она попросила мужчину позаботиться о её матери, кошках и приходящих к дому енотах. Мужчина не смог ей отказать и с тех пор обязанности подкармливающего легли на его плечи.
Мужчина завел канал на Youtube и начал выкладывать позитивные видео с пушистыми гостями. Он отснял более 1000 роликов и полюбился зрителям со всего мира.
Сейчас еноты готовятся к спячке и активно набивают брюхо. Нетерпеливым смотреть с 1:40
Мужчина завел канал на Youtube и начал выкладывать позитивные видео с пушистыми гостями. Он отснял более 1000 роликов и полюбился зрителям со всего мира.
Сейчас еноты готовятся к спячке и активно набивают брюхо. Нетерпеливым смотреть с 1:40
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