Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем

Подкармливать пушистых бандитов со всей округи начала ещё в 90-х годах его жена, однако женщина скончалась от рака в 2003 году. Перед самой смертью она попросила мужчину позаботиться о её матери, кошках и приходящих к дому енотах. Мужчина не смог ей отказать и с тех пор обязанности подкармливающего легли на его плечи.



Мужчина завел канал на Youtube и начал выкладывать позитивные видео с пушистыми гостями. Он отснял более 1000 роликов и полюбился зрителям со всего мира.



Сейчас еноты готовятся к спячке и активно набивают брюхо. Нетерпеливым смотреть с 1:40