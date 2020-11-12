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Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем

Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2020 13:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   добро   еда   енот   еноты   животные   канада   милота   
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Бывший офицер Королевской канадской конной полиции (RCMP) Джеймс Блэквуд живет в лесистой местности графства Пикту в провинции Новая Шотландия и почти 20 лет подкармливает енотов различными лакомствами.

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Метки: видео   добро   еда   енот   еноты   животные   канада   милота   
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8  комментариев
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20k
Vazari Час назад
Мда, нехило он их подкармливает. Что ни енот-то мохнатый шар на ножках)
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3k
ишты 10 минут назад
Меня удивило то, что еноты берут по одной сосиске и пока не доедят - за другой не подходят. Ни драк, ни криков "вас тут не стояло!", в результате достается примерно поровну всем. Людям есть чему у них поучиться.
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4k
SuperTroll 17 минут назад
Котейка в окуе)))
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2k
Дарвин и аморальная премия 17 минут назад
У меня так сосед свиней подкармливал,а потом они его сьели
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28k
Alex 38 минут назад
Раскормил их дед, однако. Жирненькие какие еноты
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9k
Serg2001 57 минут назад
Хорошая у него пенсия...
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18k
Добрый Алабай 59 минут назад
Шарообразные.
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57k
Viktor 59 минут назад
Хороший человек, зачтётся ему.
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