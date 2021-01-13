В украинском городе Днепр (Днепропетровск) женщина вытащила телефон из кармана 10-летнего мальчика и попыталась скрыться. Однако неравнодушные прохожие не позволили ей далеко уйти.
Инцидент произошел в пятницу, 13 ноября 2020 года. Мужчины удерживали воровку до приезда стражей правопорядка. Злоумышленница была задержана и доставлена в райотдел полиции.
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Помниться Шарий делал видео про погромы цыганвы нациками.
А этим двум овцам пере..ть надо было для профилактики и с казать сами упали, споткнулись. Слишком с ними аккуратненько мужики.
У ребенка воровать, твари сука
Таким только кисти ломать. Исправить не исправит, но прежней ловкости им уже не видать.
Искажение камеры.
Посчитай, сколько шагов он сделал, чтобы добежать до этой бабы:)
В Москве и Питере в метро тоже ездят такие сотрудники МВД.
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"бескомпромисно"
А это, стало быть, не удивляет?!