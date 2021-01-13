Женщина украла телефон у 10-летнего мальчикаВ украинском городе Днепр (Днепропетровск) женщина вытащила телефон из кармана 10-летнего мальчика и попыталась скрыться. Однако неравнодушные прохожие не позволили ей далеко уйти.