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Наглый магазинный вор-кофеман

Наглый магазинный вор-кофеман (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 декабря 2020 08:17
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   кофе   кражи   магазины   
471
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Любители чужого добра порой поражают своей наглостью. На камеру видеонаблюдения магазина попал мужчина, который накладывал к себе в рюкзак банки с кофе.

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Метки: видео   воровство   кофе   кражи   магазины   
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4  комментария
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487
insaider 2 часа назад
Неужели нельзя было его в подсобке досмотреть?! Из-за такого жулья издержки списывают на сотрудников и добросовестных покупателей!
Неужели нельзя было его в подсобке досмотреть?! Из-за такого жулья издержки списывают на сотрудников и добросовестных покупателей!
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2k
Mellivora Полминуты назад
Как я понимаю, заповедь "не укради" первая истерлась из памяти людской.
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9k
3.6o6pa Час назад
Прямо слышу, как приговаривает "... это тёще, это классному руководителю, это бухгалтеру, это Марье Степановне с аналитического, это участковому врачу, это на случай карантина, а это на всякий случай, это что бы два раза не ходить..."
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31k
Олег Час назад
на хороший срок наворовал урод.
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