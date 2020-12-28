Наглый магазинный вор-кофеман

Любители чужого добра порой поражают своей наглостью. На камеру видеонаблюдения магазина попал мужчина, который накладывал к себе в рюкзак банки с кофе.
Как у себя дома! В видео присутствует ненормативная лексика.
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