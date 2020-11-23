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Попытка украсть люк и мгновенная карма

Попытка украсть люк и мгновенная карма (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: видео   воровство   канализационный люк   канализация   карма   люк   неудача   фейл   
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Двое мужчин решили украсть канализационный люк, однако сделать это оказалось не так уж и просто. Во время кражи один из воришек проявил невнимательность и чуть не покалечился.

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Метки: видео   воровство   канализационный люк   канализация   карма   люк   неудача   фейл   
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Игорь Час назад
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26k
Игорь 13 минут назад
Эх жаль что такая вот очевидная ответка от кармы не прилетает сразу всем контрацептивам.
Да, потом они своего получают. Но далеко не все из них могут сопоставить свою суть с тем что им прилетело. А ещё и возмущаются - "я же такой хороший, за что мне это?"
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455
LinkLine 17 минут назад
мудак е.баный, те кто пи.здит крышки и решетки ливневок, надо пиз.дить этими крышками по конечностям
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2k
noroutetohost 36 минут назад
воришка-это когда кот со стола кусок украдет, а тут гнойный п.дор, ублюдок и мразь
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Корма, в смысле жопа, она такая. Часто приходит к вору, когда он ее совсем не ждет.
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7k
Клёст Час назад
Да покалечился он.
Мне кажется он просто ещё сам не понял что и как повредил - шок, туман и гул в голове.
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1k
Мистер Фикс 2 часа назад
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Почему у меня видео недоступно?
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19k
Батончик с маком Мистер Фикс Час назад
давай расскажу. чувак открыл люк, а оттуда полезли голые сиськастые девки!!! видос у тебя не идёт потому, что никаких квадратиков даже на писях
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2k
VL 2 часа назад
А люк-то чего не взял?
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1k
fraxinus VL Час назад
уже нечем было.
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706
Victor 2 часа назад
жаль что по рукам ему люком не прилетело
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387
ЙсГоры 2 часа назад
Не рой яму другому!...
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