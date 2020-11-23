Попытка украсть люк и мгновенная карма

Двое мужчин решили украсть канализационный люк, однако сделать это оказалось не так уж и просто. Во время кражи один из воришек проявил невнимательность и чуть не покалечился.
Легко отделался
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Да, потом они своего получают. Но далеко не все из них могут сопоставить свою суть с тем что им прилетело. А ещё и возмущаются - "я же такой хороший, за что мне это?"
Мне кажется он просто ещё сам не понял что и как повредил - шок, туман и гул в голове.