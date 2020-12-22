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Танцующий вор обчистил алкомаркет в Волгограде

Танцующий вор обчистил алкомаркет в Волгограде (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 09:24
Сообщество : Криминал
Метки: алкомаркет   видео   волгоград   воровство   магазин   прикол   реакция   танец   юмор   
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На камеры видеонаблюдения алкомаркета в Волгограде попал необычный вор. Злоумышленник неизвестного пола наполнил несколько корзин дорогим алкоголем и скрылся. Вел при этом себя он довольно странно.

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Метки: алкомаркет   видео   волгоград   воровство   магазин   прикол   реакция   танец   юмор   
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4  комментария
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679
ah3007 Час назад
Похоже, что это женщина. Сильно под шафе. С полок наскребает себе срок.
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Alexander Час назад
да явно под дозой, скорее всего ЭКСТАЗИ, только оно так выворачивает энергично)))
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1k
мангуст Час назад
Няшная кража, на позитиве.
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11k
Колька Валеркин сын Час назад
а себе он походу напевал: Сегодня будет туса, сегодня я напьюсь!
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