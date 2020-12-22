Танцующий вор обчистил алкомаркет в Волгограде

На камеры видеонаблюдения алкомаркета в Волгограде попал необычный вор. Злоумышленник неизвестного пола наполнил несколько корзин дорогим алкоголем и скрылся. Вел при этом себя он довольно странно.
Манерный преступник, пританцовывая, складывал алкогольные напитки в корзины, а затем вынес их из магазина. Сейчас полицейские ищут злоумышленника.
Косплеер Джокера или Маски с Джиммом Керри встал на скользкую дорожку?
Косплеер Джокера или Маски с Джиммом Керри встал на скользкую дорожку?
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