Жителю Гагино, который собрал не тот валежник в лесу, грозит 7 лет лишения свободы

За сбор валежника до 7 лет тюрьмы - оказывается не все то, что в лесу валяется, является валежником. Уголовное дело возбуждено в Гагинском районе против жителя села Зверево Геннадия Толчонкова. Его обвиняют в хищении 13 стволов деревьев. Он не отрицает, что привез из леса эти стволы, но говорит - что воспользовался своим правом на сбор валежника, ведь эти деревья упали из-за сильного ветра и просто валялись на земле.