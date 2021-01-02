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Жителю Гагино, который собрал не тот валежник в лесу, грозит 7 лет лишения свободы

Жителю Гагино, который собрал не тот валежник в лесу, грозит 7 лет лишения свободы (1 видео)

Автор:
02 января 2021 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   валежник   статья   

За сбор валежника до 7 лет тюрьмы - оказывается не все то, что в лесу валяется, является валежником. Уголовное дело возбуждено в Гагинском районе против жителя села Зверево Геннадия Толчонкова. Его обвиняют в хищении 13 стволов деревьев. Он не отрицает, что привез из леса эти стволы, но говорит - что воспользовался своим правом на сбор валежника, ведь эти деревья упали из-за сильного ветра и просто валялись на земле.

Дмитрий
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Метки: Россия   валежник   статья   
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17  комментариев
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3k
Roninsamuray 2 часа назад
Жителю Гагино, который собрал не тот валежник в лесу, грозит 7 лет лишения свободы
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2k
Mellivora 24 минуты назад
Ну-да,ну-да, сначала так и представляешь некоего деда которого за пару еловых лап прихватили.... Изверги.
А тут выходит, что дядя трактором натаскал из леса 13 стволов деревьев.
И уже стало не все так однозначно.
У меня вопросы.
- А точно только 13 стволов?
- Точно валежник?
- Что считается валежником?
- И да,какие однако охранители леса везучие, бедный дед (всего-то один разок?) на тракторе поехал и попался.
Он там один такой невезучий?
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8k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Он не отрицает, что привез из леса эти стволы, но говорит - что воспользовался своим правом на сбор валежника, ведь эти деревья упали из-за сильного ветра и просто валялись на земле"

=================

Если быть точным - деревья не были повалены, их сильно нагнуло, но не выкорчевало.
Он подпилил корни, повалил трактором и на трактороре же и вывез. И даже что-то из них начал строить. Ага, из валежника...


Валежник относится к категории недревесных лесных ресурсов. Под валежником понимается "естественно отпавшая, мертвая древесина в виде лежащих стволов деревьев, их частей, образовавшихся при ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале, поврежденных грибковыми заболеваниями и насекомыми".

Поэтому и уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).
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5k
Pterodactyl Агент Безопасной Национальности Час назад
О ублюдок пригоженский нарисовался)ю Иди сука ветки собирай в великой газовой и нефте державе
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8k
Агент Безопасной Национальности Pterodactyl 36 минут назад
Разрывом очередного либерального пукана удовлетворен
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5k
Pterodactyl Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
На старичка подрочи. Интернет помнит все

На старичка подрочи. Интернет помнит все
На старичка подрочи. Интернет помнит все
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8k
Агент Безопасной Национальности Pterodactyl 12 минут назад
Ну а как же обойтись без походного иконостаса либершизы?

Вас, дебилов, конкретно затроллили, а вы все за чистую монету принимаете
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3k
Чиуауа Час назад
Такое ощущение что на Фишках сидит рота кремлеботов...
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3k
Убийца Прохиндеев Чиуауа 17 минут назад
Сидит возможно пара, только аккаунтов у них полсотни и от администрации туда десятки тысяч кармы навалено заранее.
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68
Змій Горинич 2 часа назад
Одним словом - народное достояние... просто необходимо ужесточить наказание за сбор ягод, грибов и еловых шишек
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11k
робт 2 часа назад
специально для экспертов - даже с картинками
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353820/7c14a03310aab9aaca15e8ef615e13fcc36c033f/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353820/7c14a03310aab9aaca15e8ef615e13fcc36c033f/
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279
Старичок 2 часа назад
красавчик, карман не застегнут-ничье содержимое, дверь не закрыта-заходи кто хочешь бери что надо.
сучья оставил, стволы забрал.
у каждого свой валежник.
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6k
Михаил Старичок 22 минуты назад
Точно, хорошую деловую древесину вывез, а сучья и вершины бросил, где лежали. Очистил лес! Похуже деревья в лесу валяются, но без спроса не возьму на столбы для забора.
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7k
Караганда 2 часа назад
А в столице 7 лет дают за вождение пьяным и убийство.Тут наверное хищение в особо крупном-хотя и за это в той-же столице-условное дают.Попал мужик(хотя там и не валежник-но 7 лет
)-там наверное план по закрытию не выполнили-наверстывают.
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26k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Хера себе валежник!! Кто-то дофига хитропопый просто.
Всё правильно, никто его на семь лет не посадит, но спускать такое с рук тоже нельзя, а то счас после каждого ветерка вековые сосны пачками падать начнут у любителей валежника.
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2k
ALEX 3 часа назад
Губернатор Красноярского края лес составами вывозит и ничего. А простому народу даже валежник нельзя собирать.
.
Страна дураков!
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10k
Сибирячка ALEX 2 часа назад
А ты стоишь и считаешь. Ведь на каждой лесине написано." свалил меня губернатор". Раз сказал что вывозит - подтверди документально. Не люблю голословные утверждения.
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