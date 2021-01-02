Жителю Гагино, который собрал не тот валежник в лесу, грозит 7 лет лишения свободы

За сбор валежника до 7 лет тюрьмы - оказывается не все то, что в лесу валяется, является валежником. Уголовное дело возбуждено в Гагинском районе против жителя села Зверево Геннадия Толчонкова. Его обвиняют в хищении 13 стволов деревьев. Он не отрицает, что привез из леса эти стволы, но говорит - что воспользовался своим правом на сбор валежника, ведь эти деревья упали из-за сильного ветра и просто валялись на земле.
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А тут выходит, что дядя трактором натаскал из леса 13 стволов деревьев.
И уже стало не все так однозначно.
У меня вопросы.
- А точно только 13 стволов?
- Точно валежник?
- Что считается валежником?
- И да,какие однако охранители леса везучие, бедный дед (всего-то один разок?) на тракторе поехал и попался.
Он там один такой невезучий?
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Если быть точным - деревья не были повалены, их сильно нагнуло, но не выкорчевало.
Он подпилил корни, повалил трактором и на трактороре же и вывез. И даже что-то из них начал строить. Ага, из валежника...
Валежник относится к категории недревесных лесных ресурсов. Под валежником понимается "естественно отпавшая, мертвая древесина в виде лежащих стволов деревьев, их частей, образовавшихся при ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале, поврежденных грибковыми заболеваниями и насекомыми".
Поэтому и уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере).
Вас, дебилов, конкретно затроллили, а вы все за чистую монету принимаете
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сучья оставил, стволы забрал.
у каждого свой валежник.
Всё правильно, никто его на семь лет не посадит, но спускать такое с рук тоже нельзя, а то счас после каждого ветерка вековые сосны пачками падать начнут у любителей валежника.
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Страна дураков!