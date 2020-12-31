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Вот так нас поздравляют мароканские еврейские музыканты в Израиле

Вот так нас поздравляют мароканские еврейские музыканты в Израиле (1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 17:47
Метки: Израиль   Юмор   видео   факты   

А я хочу этим роликом поздравить всех с Наступающим Новым Годом . Пусть он будет лучше чем этот год . Всем здоровья , бабла , любви и ништяков . И конечно же исполнения желаний и достижения поставленных целей с положительным результатом !!!

MatveiVainrub

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11k
Денис 7 часов назад
Это же уже тут было... два раза даже вроде.
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Денис MatveiVainrub 7 часов назад
Ничего страшного.
Спели всё равно они классно, я с удовольствием ещё раз послушал :)
Спасибо и с праздником Вас!
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41k
Хельги 5 часов назад
Бухемабаим!
С новым Годом Русские!
Даже если Вы евреи или эфиопы!
С новым Годом!
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24k
MatveiVainrub Автор поста Хельги 4 часа назад
Скёль Хельги
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2k
Агасфер 6 часов назад
Тока не совсем марроканских - это кнеши :-)
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6k
Перст Указующий 7 часов назад
у всех налито? тогда бухемабаим.
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8
John Doe 7 часов назад
съезд педиков каких то
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30k
Haratemich John Doe 3 часа назад
После съезда педиков родился ты !
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