Вот так нас поздравляют мароканские еврейские музыканты в Израиле

А я хочу этим роликом поздравить всех с Наступающим Новым Годом . Пусть он будет лучше чем этот год . Всем здоровья , бабла , любви и ништяков . И конечно же исполнения желаний и достижения поставленных целей с положительным результатом !!!
А я хочу этим роликом поздравить всех с Наступающим Новым Годом . Пусть он будет лучше чем этот год . Всем здоровья , бабла , любви и ништяков . И конечно же исполнения желаний и достижения поставленных целей с положительным результатом !!!
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На что жалуетесь?
Спели всё равно они классно, я с удовольствием ещё раз послушал :)
Спасибо и с праздником Вас!
С новым Годом Русские!
Даже если Вы евреи или эфиопы!
С новым Годом!