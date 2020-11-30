Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики

"Наши тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещённых в холодильник. Не пугайтесь! Что страшно звучит для нас, совершенно нормально для тушканчика. В холодильнике поддерживается комфортная температура 2-4 градуса, а ящик покрыт поролоном, чтобы зверька ничто не побеспокоило.



Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают. Ближе к весне зверьков начинают навещать всё чаще."