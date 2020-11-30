Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики

Знаете ли вы, как зимой спят тушканчики? Сотрудники Московского Зоопарка, например, кладут грызунов в специальный деревянные боксы, а затем помещают эти домики в холодильники, где поддерживается комфортная для спячки температура.
Вес тушканчиков перед спячкой был равен 400 грамм. За время зимы температура тела зверьков падает с 38 до 4 градусов Цельсия и они могут потерять около 1/4 своей массы.
Пишут сотрудники зоопарка:
"Наши тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещённых в холодильник. Не пугайтесь! Что страшно звучит для нас, совершенно нормально для тушканчика. В холодильнике поддерживается комфортная температура 2-4 градуса, а ящик покрыт поролоном, чтобы зверька ничто не побеспокоило.
Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают. Ближе к весне зверьков начинают навещать всё чаще."
Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают. Ближе к весне зверьков начинают навещать всё чаще."
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