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Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики

Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 08:24
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   зоопарк   интересно   москва   тушканчики   факты   
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Знаете ли вы, как зимой спят тушканчики? Сотрудники Московского Зоопарка, например, кладут грызунов в специальный деревянные боксы, а затем помещают эти домики в холодильники, где поддерживается комфортная для спячки температура.

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Метки: видео   животные   зоопарк   интересно   москва   тушканчики   факты   
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91
Владимир Полчаса назад
Коротко о моих планах на выходные...
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3k
ваня панкин Владимир 19 минут назад
а у меня бы так недельку...
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2k
Manul 36 минут назад
прикольно.. аж спасть захотелось )
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