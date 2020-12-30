Когда пытаешься пройти капчу и доказать, что ты не робот

Капчи с почти не различимыми буквами и цифрами в разном регистре способны вывести из себя даже очень терпеливого человека. Что уж говорить о новых типах проверок на сайтах, в которых от человека порой хотят почти невозможного.
Видео на английском языке, но большинству людей страдания автора будут понятны и без перевода.
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