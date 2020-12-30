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Когда пытаешься пройти капчу и доказать, что ты не робот

Когда пытаешься пройти капчу и доказать, что ты не робот (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   жизненно   капча   прикол   проверка   
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Капчи с почти не различимыми буквами и цифрами в разном регистре способны вывести из себя даже очень терпеливого человека. Что уж говорить о новых типах проверок на сайтах, в которых от человека порой хотят почти невозможного.

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Метки: Юмор   видео   жизненно   капча   прикол   проверка   
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Перст Указующий 59 минут назад
Когда пытаешься пройти капчу и доказать, что ты не робот
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yahaomsk 12 минут назад
Когда пытаешься пройти капчу и доказать, что ты не робот
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