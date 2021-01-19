Пушистый истребитель кабачков

Домашний кот жадно вцепился в кабачок и не хотел его отдавать. Хозяин просил кота уступить, но тот был непреклонен.
С каким же аппетитом он вцепился в этот кабачок!
Источник:
Ссылки по теме:
- Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома
- Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой
- Горилла-шутник похищает своих детенышей, заставляя самку гоняться за ним
- Кот "ЧёКупил?" украл у хозяина пакет с лепешками
- Ворона, которая мечтала стать воздушной акробаткой
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...