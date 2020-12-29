Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе

Несмотря на то, что количество корпоративов в 2020 году резко снизилось из-за всем известной причины, в Сети все еще можно найти звезд вечеринок. Разгоряченная героиня данного ролика решила впечатлить всех своим эффектным танцем на столе, однако у неё получилось лишь рассмешить собравшихся.
Если на вечеринке ты внезапно научилась хорошо танцевать и стала самой умной и сексуальной, то иди домой - ты пьяна!
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И станцевать я на столе хотела
Да вот случилась неприятная напасть
Моя подруга, тоже выйти захотела.