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Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе

Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 10:21
Сообщество : Юмор
Метки: Вечеринка   Девушка   брюки   видео   корпоратив   неудача   смех   фейл   
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Несмотря на то, что количество корпоративов в 2020 году резко снизилось из-за всем известной причины, в Сети все еще можно найти звезд вечеринок. Разгоряченная героиня данного ролика решила впечатлить всех своим эффектным танцем на столе, однако у неё получилось лишь рассмешить собравшихся.

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Метки: Вечеринка   Девушка   брюки   видео   корпоратив   неудача   смех   фейл   
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10  комментариев
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44k
Albert GER 2 часа назад
Человек за фирму жопу рвёт, а вы тут ржёте))
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232
Dmitrii Korneev 17 минут назад
оконфузилась.
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6k
DenOFF 23 минуты назад
Под музыку, походкой кошки я прошлась.
И станцевать я на столе хотела
Да вот случилась неприятная напасть
Моя подруга, тоже выйти захотела.
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1k
евгений 45 минут назад
Стыд какой, кто на корпоратив трусы надевает
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1k
мега гон 2 часа назад
просто хотела чтоб заценили новые трусики, че просто так покупала)
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5k
JACKAL 2 часа назад
Её муж

Ссылка youtu.be
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1k
valns 2 часа назад
Ну-ка, жоп@, громче тресни
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26k
Игорь 2 часа назад
Да нормально - люди идут на корпоратив провести весело время, а не тупо нажраться (во всех смыслах) на халяву...
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
очень удобно - ноги раздвинула и к ёпле готова. а есть подобные штаны, но только мужские? типа когда член встал, ширинка сама расстегнулась и презик наделся
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11k
Serg2001 2 часа назад
Если на следующий день после корпоратива люди на работе прячут глаза при встрече, значит праздник удался!... ))
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