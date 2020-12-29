Установка кондиционера пошла не по плану

Во время установки кондиционера мужчины решили пренебречь техникой безопасности. Типичный "оператор от Бога" запечатлел довольно предсказуемый финал их работы.
Кондиционер установлен, зовите следующих горемонтажников для подключения.
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