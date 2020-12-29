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Установка кондиционера пошла не по плану

Установка кондиционера пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 12:39
Метки: видео   кондиционер   люди   неудача   падение   техника безопасности   фейл   
1480
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Во время установки кондиционера мужчины решили пренебречь техникой безопасности. Типичный "оператор от Бога" запечатлел довольно предсказуемый финал их работы.

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Метки: видео   кондиционер   люди   неудача   падение   техника безопасности   фейл   
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2k
KL11 2 часа назад
успех был близок
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Сергей Зайцев 8 минут назад
А где продолжение
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9k
lon 19 минут назад
Да, сурово ( Ну, сами виноваты. Правда я думал, что кондей уронит чувак. Но и эта конструкция из говна и палок меня насторожила.
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4k
Олег Данилов 24 минуты назад
тыщу раз так делал не очкуй Славик...
Ссылка vk.com
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5k
z0_0b Полчаса назад
Жестковато (:
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8k
Rihovich 39 минут назад
Я вот мысленно ставки делал, что произойдёт раньше, мужик уронит кондей, нижний мужик, держащий лестницу соскользнёт вместе с лестницей, но козлы в последний момент вырвали победу! Браво!
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76
Dima Udo 42 минуты назад
Аффтар походу заклятье читает на латыни
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7k
babsbaberley 45 минут назад
Помню решали такие задачки: на какую высоту надо залезть, чтоб лесенка упала. Хорошо не пригодилось.
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1k
мега гон Час назад
не волнуйтесь, кондей не пострадал)))))
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871
Владимир Час назад
Установка кондиционера пошла не по плану
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11k
Serg2001 Час назад
Нужна надпись: "Не повторять. Опасно. Трюк выполнен профессионалами."
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25k
Acu900 2 часа назад
Установка кондиционера пошла не по плану
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Vacony 2 часа назад
именно так я и представил, хотя физика не мой конек, но было ясно куда конструкция поедет
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