Неудачная попытка перепрыгнуть праздничный стол

Во время застолья один из парней решил выделиться и перепрыгнуть через стол с салатами и закусками. Результат оказался вполне предсказуем.
Прыжок через праздничный стол пошел не по плану.
Источник:
Ссылки по теме:
- Установка кондиционера пошла не по плану
- В Китае подросток решил узнать, что будет, если лизнуть металл зимой
- В узбекском городе сгорела дотла новогодняя елка
- Звезда корпоратива попыталась станцевать на столе
- Спасение склонного к глупым экспериментам парня
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...