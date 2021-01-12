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Неудачная попытка перепрыгнуть праздничный стол

Неудачная попытка перепрыгнуть праздничный стол (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 08:57
Метки: в мире   видео   неудача   прыжок   пьянка   стол   
641
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Во время застолья один из парней решил выделиться и перепрыгнуть через стол с салатами и закусками. Результат оказался вполне предсказуем.

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Метки: в мире   видео   неудача   прыжок   пьянка   стол   
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5  комментариев
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5k
JACKAL Час назад
Это хозяин хаты таким образом свернул пьянку
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1k
lerich 2 минуты назад
Зашибись посидели! Выпили, закусили
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2k
R00T 15 минут назад
Жаль видео обрезали. Интересно было бы посмотреть, как его озвиздюлили все там присутвовавшие.
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2k
Vladimir Taranovich 19 минут назад
Олень. Но плохой олень.
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13k
Ligov Час назад
Можно было даже не смотреть ролик. И без него ясно чем подобные прыжки "пьяного кенгуру" заканчиваются...)
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