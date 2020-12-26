Два дебила - это сила. В Москве водятел напал на две бригады скорой

В Москве произошел инцидент между водителем легкового автомобиля и водителями приехавшими к больному "Скорых". Водителю легкового автомобиля понадобилось срочно выехать с площадки. Он подошел к "Скорой" и попросил убрать машину, чтобы он смог выехать.
Те отказались. Дальше слово за слово и началась потасовка.
Те отказались. Дальше слово за слово и началась потасовка.
Какие проблемы были выехать у водителя легковой не совсем ясно. Место, чтобы выехать было довольно много. И водитель Скорой тоже мог назад подвинуться. Однако оба уперлись...
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Пожалуйста пример из моей жизни.
Привез сына в продленку, П-образная многоэтажка.
Стою возле подъезд, вижу такую картину:
С одной стороны вдоль дома едет девка за рулем, с другой стороны стоит скорая, причем вызов уже прошел и они с фельдшером, просто стоят, заполняя бумажки.
Девка проезжает весь путь, а это на секундочку не менее 6 подъездов и упирается в стоящую скорую.
Стоит не сигналит.
Водила скорой глянул на нее и продолжает, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами.
Девка постояла и начала потихоньку ехать задом.
Напоминаю П-образный дом с 6 подъездами, ширина проезда только для одной машины, там даже мужику весь этот путь задом проехать и то не просто.
Скорой же надо было просто сдать на полметра назад, не более, ПОЛМЕТРА ПО ПРЯМОЙ БЛДЬ!.
Подхожу к водиле и вежливо прошу - "Ребята, сдайте чутка назад, ведь есть место, пропустите девченку".
В ответ мне недовольным тоном начинают рассказывать, что мол "понакупали прав, ездить не умеют".
Объективно там мимо скорой даже я бы не проехал.
Пришлось более "культурно" попросить водилу скорой не вые.б.ы.ваться и передвинуть свое корыто.
Подействовало.
Вот как так?
Культурно обращаешься, получаешь хамство в ответ.
Обращаешься, как привыкли, действует.
Вот как-то так парни.
Сдать скорой чуть назад, особых проблем бы не составило. Пару раз было, что при выезде со двора, мне скорые тоже перегораживали путь. (у нас две машины не разъедутся). Подходил, вежливо просил, всегда шли на встречу. Тут либо один водила хамски попросил, или другой, решив что он тут бог, грубо отказал. Либо то и другое вместе.
В общем, действительно, без баранов там не обошлось.