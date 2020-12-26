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Два дебила - это сила. В Москве водятел напал на две бригады скорой

Два дебила - это сила. В Москве водятел напал на две бригады скорой (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 05:30
Метки: Бригада   водятлы   москва   скорая   
658
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В Москве произошел инцидент между водителем легкового автомобиля и водителями приехавшими к больному "Скорых". Водителю легкового автомобиля понадобилось срочно выехать с площадки. Он подошел к "Скорой" и попросил убрать машину, чтобы он смог выехать.
Те отказались. Дальше слово за слово и началась потасовка.

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Метки: Бригада   водятлы   москва   скорая   
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9k
KOSTELLO 2 часа назад
Можете меня заминусить, но некоторые водители "Скорых", ведут себя похуже Яжематерей.
Пожалуйста пример из моей жизни.
Привез сына в продленку, П-образная многоэтажка.
Стою возле подъезд, вижу такую картину:
С одной стороны вдоль дома едет девка за рулем, с другой стороны стоит скорая, причем вызов уже прошел и они с фельдшером, просто стоят, заполняя бумажки.
Девка проезжает весь путь, а это на секундочку не менее 6 подъездов и упирается в стоящую скорую.
Стоит не сигналит.
Водила скорой глянул на нее и продолжает, как ни в чем не бывало, заниматься своими делами.
Девка постояла и начала потихоньку ехать задом.
Напоминаю П-образный дом с 6 подъездами, ширина проезда только для одной машины, там даже мужику весь этот путь задом проехать и то не просто.
Скорой же надо было просто сдать на полметра назад, не более, ПОЛМЕТРА ПО ПРЯМОЙ БЛДЬ!.
Подхожу к водиле и вежливо прошу - "Ребята, сдайте чутка назад, ведь есть место, пропустите девченку".
В ответ мне недовольным тоном начинают рассказывать, что мол "понакупали прав, ездить не умеют".
Объективно там мимо скорой даже я бы не проехал.
Пришлось более "культурно" попросить водилу скорой не вые.б.ы.ваться и передвинуть свое корыто.
Подействовало.
Вот как так?
Культурно обращаешься, получаешь хамство в ответ.
Обращаешься, как привыкли, действует.
Вот как-то так парни.
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12k
Ligov 56 минут назад
Считал, считаю и буду считать так, самое ценное, что есть у человека, это его жизнь! Посему все те, кто стоит на страже нашего здоровья заслуживают особое уважение, даже в сомнительных, типа этой, ситуациях...
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6k
Пафнутий 3 часа назад
К одному больному сразу две скорых? - Непонятно.
Сдать скорой чуть назад, особых проблем бы не составило. Пару раз было, что при выезде со двора, мне скорые тоже перегораживали путь. (у нас две машины не разъедутся). Подходил, вежливо просил, всегда шли на встречу. Тут либо один водила хамски попросил, или другой, решив что он тут бог, грубо отказал. Либо то и другое вместе.
В общем, действительно, без баранов там не обошлось.
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5k
Ф Ив Пафнутий 3 часа назад
Во первых там могло быть двое человек требующих помощи, во вторых с кулаками полез именно водитель личного автомобиля, хотя мог бы просто развернуться и уехать. Во всех машинах есть регистраторы водятел мог бы просто написать жалобу на водителя скорой, если так уверен, что скорая стояла не по вызову, там бы и стали разбираться. Любой маневр занимает время, а бывают случаи когда каждая секунда на счету.
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1k
ых Ф Ив 2 часа назад
В данной ситуации счет на секунды не шел, время на помахаться у них нашлось.
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5k
Ф Ив ых 2 часа назад
Водитель скорой должен был стоять и сносить удары кулаков этого водятла?
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1k
ых Ф Ив 49 минут назад
Не передергивайте, я имел ввиду совсем другое. Отвечу на ваш вопрос: нет, сносить он не должен, возможно вызвать полицию было бы лучшим решением. Водятел никакого урока не получил, а соответственно и в дальнейшем поведет себя так же.
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5k
Ф Ив 3 часа назад
Я лично вижу здесь только одного дебила - это водятел, который полез в драку. Если этот водятел не может развернуться там где это возможно, то значит он не умеет управлять машиной, а раз так, то и водительские права у него следует отнять пожизненно ибо водить машину он не умеет. А еще штраф и 15 суток за нападение с кулаками. Для тех кто считает, что водитель скорой мог бы уступить, а если бы в это время как раз стали бы выносить человека? Бывает так что каждая минута на счету.
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9k
Олегbl4 Ф Ив 2 часа назад
Скорые нарушают ПДД, в частности п. 12.4.
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1k
ых Ф Ив 2 часа назад
Согласен со всем, за исключением того, что стали бы выносить пациента. Бегом с носилками не выносят, сдать назад дело четырех секунд, может шести.
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5k
Ф Ив Олегbl4 2 часа назад
То есть ты хочешь сказать, что водятел имел полное право кидаться с кулаками? Если скорая нарушила правила, то надо зафиксировать на регистратор и отправить жалобу.
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9k
Олегbl4 Ф Ив 2 часа назад
Кидаться с кулаками-нет. Но почему он "водятел"? Обычно этот термин применяют к тем, кто не знает ПДД. Здесь именно водитель " скоряка" нарушитель.
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5k
Ф Ив Олегbl4 49 минут назад
Ну значит надо зафиксировать и отправить жалобу. Если мы будем решать проблемы на кулаках, то так и не станем правовым государством. В данном случае водятел означает водителя быдло
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13k
куджо 3 часа назад
Да не все водители скорых классные парни, те же извечные водительские проблемы, наглость, я ж скорая и пох на вызове или нет, водят опасно, как безмозглые с этой мигалкой, горючкой казенной торгуют...
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203
Alexander 4 часа назад
Яркий пример притчи о двух баранах на мосту, никто не хотел уступать.
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116
ЯуЦуЧу Alexander 2 часа назад
баран тут один - ты
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