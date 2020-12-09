Упитанные еноты из Московского зоопарка приготовились к зимней спячке

Если вы считаете, что видели толстых енотов, то вы просто не знакомы с пушистыми обитателями зоопарка в Москве. Обаятельные животные набрали вес и готовятся к зимней спячке.
В состоянии спячки животные пробудут до апреля, а с наступлением тепла вернутся к своему привычному образу жизни.
— Они все больше дремлют и выходят погулять преимущественно по ночам. В дневное время они предпочитают скучковаться на деревянной полочке. Также вместе они обычно и впадают в спячку. Таким образом они сохраняют коллективное тепло и лучше переносят морозы, — пояснили сотрудники зоопарка.
— Они все больше дремлют и выходят погулять преимущественно по ночам. В дневное время они предпочитают скучковаться на деревянной полочке. Также вместе они обычно и впадают в спячку. Таким образом они сохраняют коллективное тепло и лучше переносят морозы, — пояснили сотрудники зоопарка.
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