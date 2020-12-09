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Упитанные еноты из Московского зоопарка приготовились к зимней спячке

Упитанные еноты из Московского зоопарка приготовились к зимней спячке (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   еноты   животные   зоопарк   милота   москва   московский зоопарк   спячка   
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Если вы считаете, что видели толстых енотов, то вы просто не знакомы с пушистыми обитателями зоопарка в Москве. Обаятельные животные набрали вес и готовятся к зимней спячке.

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Метки: видео   еноты   животные   зоопарк   милота   москва   московский зоопарк   спячка   
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3  комментария
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27k
Peacemaker1873 2 часа назад
А чего у одного хвост облезлый?
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Пумба Полчаса назад
Упитанные еноты из Московского зоопарка приготовились к зимней спячке
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469
Наташа Гадова Полчаса назад
Что-то они совсем не выглядят здоровыми
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