Падение поддона с товаром на сотрудника логистической компании

В продовольственном магазине в Москве разгружавший товар мужчина опрокинул на себя вилочную гидравлическую тележку (рохлю) вместе со стоящей на поддоне продукцией.
Мужчина остался жив благодаря подоспевшим вовремя сотрудникам и удачному стечению обстоятельств. О полученных работником травмах не сообщается.
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