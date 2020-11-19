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Падение поддона с товаром на сотрудника логистической компании

Падение поддона с товаром на сотрудника логистической компании (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 11:49
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   выхино   москва   неудача   падение   поддон   россия   рохля   
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В продовольственном магазине в Москве разгружавший товар мужчина опрокинул на себя вилочную гидравлическую тележку (рохлю) вместе со стоящей на поддоне продукцией.

Источник:

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Метки: видео   выхино   москва   неудача   падение   поддон   россия   рохля   
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6  комментариев
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57k
Viktor 24 минуты назад
"сотрудник логистической компании"
- грузчик, да ещё тупорылый!
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25k
Acu900 Полминуты назад
Работник? Теперь уже безработный...
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9k
Serg2001 6 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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378
LinkLine 36 минут назад
попил пивка
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432
евгений 38 минут назад
Осел. Пострадал физически, скорее всего будет уволен ещё и стоимость товара оплатит))) тройное комбо
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451k
Alexey Berestenko 41 минуту назад
Мля! Вчера разгружали с Мерса с "лопатой" 10 поддонов с металлом - по 700кг брутто каждый поддон. Упади такой поддон, даже писец не потребовался!
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