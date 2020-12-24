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Мужчина начал дурачиться перед камерой видеонаблюдения, не осознавая, что ошибся домом

Мужчина начал дурачиться перед камерой видеонаблюдения, не осознавая, что ошибся домом (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   испанский стыд   ошибся   приколы   юмор   
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Мужчина шел в гости к своему приятелю и случайно перепутал дом. Позвонив в звонок, он стал кривляться и показывать средние пальцы в камеру, пока не осознал, что ошибся адресом.

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Метки: видео   испанский стыд   ошибся   приколы   юмор   
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6  комментариев
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
Понастроят одинаковых домов, да еще и без заборов с собаками.
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SerGProS Час назад
Хрена с 2 ему стыдно было.Все продумано. Натыкать "факов" в камеру, а потом типа - ошибся.
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7k
Andrei SerGProS 53 минуты назад
Там ни слова нет о том, что ему стыдно. Автор описывает событие с позиции "испанский стыд", то есть стыдно должно быть окружающим ЗА персонажа, а не ему самому. (Хотя есть сомнения знает ли сам автор значение этого выражения)
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328
insaider Час назад
Мужчина начал дурачиться перед камерой видеонаблюдения, не осознавая, что ошибся домом
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