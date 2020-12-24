Мужчина начал дурачиться перед камерой видеонаблюдения, не осознавая, что ошибся домом

Мужчина шел в гости к своему приятелю и случайно перепутал дом. Позвонив в звонок, он стал кривляться и показывать средние пальцы в камеру, пока не осознал, что ошибся адресом.
Выражение "испанский стыд" наглядно.
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Метки: видео испанский стыд ошибся приколы юмор
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