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Сообщество Без кота и жизнь не та 738 постов • 340 подписчиков подписаться
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Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома

Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2020 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кот   коты   кошка   прикол   юмор   
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Скучают ли кошки, когда остаются одни дома? Чаще всего нет. Домашние хищники куда более независимы, чем кажется на первый взгляд, а у некоторых из них еще есть и весьма необычные хобби.

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Метки: видео   животные   кот   коты   кошка   прикол   юмор   
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