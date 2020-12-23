Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома

Скучают ли кошки, когда остаются одни дома? Чаще всего нет. Домашние хищники куда более независимы, чем кажется на первый взгляд, а у некоторых из них еще есть и весьма необычные хобби.
За кошками нужен глаз да глаз!
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