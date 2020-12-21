Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд

Установленная возле пруда в Нью-Йорке фотоловушка запечатлела, как виргинский опоссум столкнул в пруд полосатого скунса. Скунс пил воду на берегу водоема, когда к нему сзади подошел опоссум и столкнул в водоем.
Пранкер из мира животных попал на видео в июле 2020 года. Владелица видеоловушки обнаружила эту забавную стычку только в октябре.
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