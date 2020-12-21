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Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд

Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 08:04
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   нью-йорк   опоссум   прикол   скунс   сша   юмор   
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Установленная возле пруда в Нью-Йорке фотоловушка запечатлела, как виргинский опоссум столкнул в пруд полосатого скунса. Скунс пил воду на берегу водоема, когда к нему сзади подошел опоссум и столкнул в водоем.

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Метки: видео   животные   нью-йорк   опоссум   прикол   скунс   сша   юмор   
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16  комментариев
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7k
Wollas 53 минуты назад
"...Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое с песком и с илом?..."
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3k
Борис Карабанов 7 минут назад
Постанова. 100500 постанова.
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1k
Vovan Petroff 13 минут назад
Опоссум внучек бабули, которая строителей кидает. Давыдычи они такие.
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946
Onionkin 16 минут назад
Правильно! Чтоб не вонял!!!
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
Как всегда видео показали не с начала, скунс в нетрезвом виде провоцировал, задирался, вëл себя по хамски и ругался матом при детях, за что и был наказан
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6k
grimmsan 38 минут назад
Опоссум подкрался к скунсу и столкнул его в пруд
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8k
Vlad 50 минут назад
так это ж скунс, а он вонюч и опоссум уже сталкивался с ним.
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1k
BEZUMNAYA LO 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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615
Moon24 Час назад
Совсем как люди ))))
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5k
corell Час назад
Блогер, наверное.
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164
Михаил Час назад
Вот жеж скунс этот опоссум
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8k
Владимир Час назад
Чтобы не вонял )
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25k
Антон Час назад
Ну а чё он?
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1k
Alex 2 часа назад
Ёбн@л скунсу и пошёл дальше как не бывало.
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19k
hebpat 2 часа назад
приколист
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33k
AGM 2 часа назад
видимо было за что)
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