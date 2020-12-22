Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой

Девушка решила подшутить над своей подругой и сделала вид, будто застряла рукой в бокале. Когда жертва розыгрыша начала усердно помогать автору, девушка не забывала доставать "застрявшую" руку из бокала и показывать, как именно нужно её спасать.

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