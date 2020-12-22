Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой

Девушка решила подшутить над своей подругой и сделала вид, будто застряла рукой в бокале. Когда жертва розыгрыша начала усердно помогать автору, девушка не забывала доставать "застрявшую" руку из бокала и показывать, как именно нужно её спасать.
Обман подруга раскусила не сразу и до последнего пыталась помочь.
Источник:
Ссылки по теме:
- Некоторые взрослые всегда в душе остаются детьми
- Странное, но забавное развлечение компании друзей
- Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации
- Неловко вышло
- Какие у вас красивые зубы и улыбка
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...
Походу из этих двух куриц самый умный оказался стакан!