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Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой

Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: бокал   видео   девушка   позитив   прикол   розыгрыш   стакан   юмор   
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Девушка решила подшутить над своей подругой и сделала вид, будто застряла рукой в бокале. Когда жертва розыгрыша начала усердно помогать автору, девушка не забывала доставать "застрявшую" руку из бокала и показывать, как именно нужно её спасать.

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Метки: бокал   видео   девушка   позитив   прикол   розыгрыш   стакан   юмор   
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15  комментариев
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194k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Две тупые курицы?
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396
Buhlo Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
откуда такая агрессия на ровном месте? таблетки пропустил?
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831
Василий Кортнев 17 минут назад
le blonde такие le blonde
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298
Дмитрий 18 минут назад
Не все бабы дуры! А не! Все бабы дуры. Но среди дур есть вааще дуры дурами.
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2k
Alexander Parshuto 19 минут назад
Так и не понял, где тут смеяться? Тем более подобный ролик за последнюю неделю третий раз смотрел.
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82k
Феофан Полчаса назад
Девушка разыграла свою подругу "застрявшей" рукой
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8k
Rihovich Час назад
Ну тут два варианта, либо постанова, либо груть-печаль из-за отсутствия мозга.
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Brataxe Rihovich Полчаса назад
Значит все, кто смотрит фокусы - это люди с отсутствием мозга.
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26k
Игорь Час назад
А чё это у неё за свитер такой с одним рукавом?!

Походу из этих двух куриц самый умный оказался стакан!
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753
Владимир Час назад
фу мля...
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3k
ваня панкин Час назад
хорошая шутка...
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