58-летний таксист защитил продавщицу от вооруженного ножом грабителя

Во вторник, 22 декабря, мужчина зашел в одну из закусочных Уфы и попросил продавщицу поставить телефон на зарядку. Подобравшись к женщине поближе, он достал свой нож и потребовал деньги из кассы. Работница торговой точки оказала преступнику сопротивление и получила несколько колотых ранений. К счастью, рядом с закусочной находился таксист.

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