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58-летний таксист защитил продавщицу от вооруженного ножом грабителя

58-летний таксист защитил продавщицу от вооруженного ножом грабителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 09:10
Сообщество : Криминал
Метки: видео   закусочная   ограбление   повезло   продавщица   спасение   таксист   уфа   
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Во вторник, 22 декабря, мужчина зашел в одну из закусочных Уфы и попросил продавщицу поставить телефон на зарядку. Подобравшись к женщине поближе, он достал свой нож и потребовал деньги из кассы. Работница торговой точки оказала преступнику сопротивление и получила несколько колотых ранений. К счастью, рядом с закусочной находился таксист.

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Метки: видео   закусочная   ограбление   повезло   продавщица   спасение   таксист   уфа   
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9  комментариев
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363
Электрик 2 часа назад
Молодец таксист - мужчина настоящий, не зассал, не достал телефон и начал снимать - а кинулся помогать женщине! Респект и уважуха тебе, мужчина!
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1k
Lovels Travel Полчаса назад
"Был ранее судим за убийство и кражу". Теперь только высшую меру!
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4k
Mike Snow Полчаса назад
гребаный биомусор. Понятно же что работать он не умеет и не хочет и не будет, зарезать человека для него что папироску выкурить по- другому денег ему взять неоткуда. Зачем таких выпускают вообще?
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65k
Пётровыч 38 минут назад
Герой то герой, только вот неразумно сопротивляться вооруженному человеку, разве что в случае, когда вас гарантированно будут убивать.
Как часто бывает, продавец начинает сопротивляться, что и на этом видео видно, видимо она не выполняла требования и хотела сбежать.
Любой полицейский вам скажет, в случае ограбления, надо подчинится преступнику и отдать ему всё что он хочет. Потом будут разбираться и искать, главное ведь жизнь.
Один удар ножом может смертельно ранить в органы или порезать артерию, нога, живот, шея и будет труп, а ради чего? Ради денег чужого дяди? Да даже ради своих денег, это не стоит того.
Против вооруженного человека у вас шансы минимальные, в этом видео всё обошлось, но сколько есть видео где не обошлось.
Это не слабость или трусость, это взвешенное решение, плюсы и минус, возможные последствия.
В пример этим действиям можно поставить захват заложника с требованием выкупа. С преступником будут до последнего вести переговоры, за исключением, если он будет вредить заложнику.
Ему дадут денег и машину, лишь бы он отпустил жертву.
Совсем недавно у нас случай был. В баре какие то придурки бабу послали на три буквы, та попросила своего мужа разобраться. Вышли на улицу, началась драка, один из обидчиков достал нож. Что делать? Конечно свалить, просто убежать подальше и вызвать полицию. Но наш парень был героем, пошел на нож и получил 1 удар область шеи, через сутки умер в больнице, и таких примеров полно.
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7k
Валерий Час назад
Я не понял, а зачем на видео с места преступления вору лицо "замазали"? Страна должна в лицо знать своих" хероев". Это же не дошкольник!
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Так чё там про "тюрьма исправляет"? Сколько этому п"дору сейчас дадут? Не стоит ли расстрелять,а лучше-в рудники в кандалах(что,нет вредного производства?).
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9k
Алексей 2 часа назад
Такое ощущение ,что Уфа центром зла стала,око Саурона только не хватает. Живу в Уфе
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6k
Sterling Malory Archer Алексей 2 часа назад
Око Саурона находится на стадий проектирования и будет введено в эксплуатацию не позднее конца 2024 года
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7k
Шурум-бурум Алексей 2 часа назад
хочешь, чтоб было опять так, как в 90х?
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