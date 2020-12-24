58-летний таксист защитил продавщицу от вооруженного ножом грабителя

Во вторник, 22 декабря, мужчина зашел в одну из закусочных Уфы и попросил продавщицу поставить телефон на зарядку. Подобравшись к женщине поближе, он достал свой нож и потребовал деньги из кассы. Работница торговой точки оказала преступнику сопротивление и получила несколько колотых ранений. К счастью, рядом с закусочной находился таксист.
58-летний таксист услышал с улицы шум и звуки борьбы и вошел внутрь. Увидев потасовку, немолодой мужчина набросился на преступника, скрутил его и передал в руки полицейским.
Позже выяснилось, что 42-летний задержанный мужчина уже был ранее судим за убийство и кражу.
Позже выяснилось, что 42-летний задержанный мужчина уже был ранее судим за убийство и кражу.
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Как часто бывает, продавец начинает сопротивляться, что и на этом видео видно, видимо она не выполняла требования и хотела сбежать.
Любой полицейский вам скажет, в случае ограбления, надо подчинится преступнику и отдать ему всё что он хочет. Потом будут разбираться и искать, главное ведь жизнь.
Один удар ножом может смертельно ранить в органы или порезать артерию, нога, живот, шея и будет труп, а ради чего? Ради денег чужого дяди? Да даже ради своих денег, это не стоит того.
Против вооруженного человека у вас шансы минимальные, в этом видео всё обошлось, но сколько есть видео где не обошлось.
Это не слабость или трусость, это взвешенное решение, плюсы и минус, возможные последствия.
В пример этим действиям можно поставить захват заложника с требованием выкупа. С преступником будут до последнего вести переговоры, за исключением, если он будет вредить заложнику.
Ему дадут денег и машину, лишь бы он отпустил жертву.
Совсем недавно у нас случай был. В баре какие то придурки бабу послали на три буквы, та попросила своего мужа разобраться. Вышли на улицу, началась драка, один из обидчиков достал нож. Что делать? Конечно свалить, просто убежать подальше и вызвать полицию. Но наш парень был героем, пошел на нож и получил 1 удар область шеи, через сутки умер в больнице, и таких примеров полно.