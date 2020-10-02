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Подсобный рабочий отбился от грабителей подручным товаром

Подсобный рабочий отбился от грабителей подручным товаром (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Усть-Кут   видео   грабители   магазин   ограбление   повезло   продавец   
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В среду, 30 сентября, двое вооруженных ножом грабителей зашли в один из круглосуточных магазинов в Усть-Куте и потребовали 21-летнего подсобного рабочего открыть кассу и отдать деньги. Однако парень не испугался. Он перепрыгнул транспортерную ленту и атаковал налетчиков оказавшимися под рукой пачками растворимого кофе.

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Метки: Усть-Кут   видео   грабители   магазин   ограбление   повезло   продавец   
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379
Любушка 54 минуты назад
Молодец парень!!! Надеюсь, руководство премию не зажмет.
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☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
А мог бы и перо в печень поймать за хозяйское добро. Премию то хоть дали?
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Alex Chebrikov

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