Подсобный рабочий отбился от грабителей подручным товаром

В среду, 30 сентября, двое вооруженных ножом грабителей зашли в один из круглосуточных магазинов в Усть-Куте и потребовали 21-летнего подсобного рабочего открыть кассу и отдать деньги. Однако парень не испугался. Он перепрыгнул транспортерную ленту и атаковал налетчиков оказавшимися под рукой пачками растворимого кофе.
Инцидент произошел около 4 часов утра, когда продавщица попросила складского рабочего на несколько минут подменить её на кассе. Парень согласился и вскоре столкнулся с грабителями.
Злоумышленники не ожидали подобной реакции и сбежали.
Злоумышленники не ожидали подобной реакции и сбежали.
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