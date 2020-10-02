Подсобный рабочий отбился от грабителей подручным товаром

В среду, 30 сентября, двое вооруженных ножом грабителей зашли в один из круглосуточных магазинов в Усть-Куте и потребовали 21-летнего подсобного рабочего открыть кассу и отдать деньги. Однако парень не испугался. Он перепрыгнул транспортерную ленту и атаковал налетчиков оказавшимися под рукой пачками растворимого кофе.

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