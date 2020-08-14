Мужчина спас приятеля от поражения электрическим током

Камера наблюдения в городе Карачи на юге Пакистана зафиксировала, как мужчина быстро среагировал и спас своего приятеля, которого ударило током.
Быстро сообразил и принял верное решение
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под напряжением он с 11ой по 21ю секунды, т.е. 10сек, скорее переменка (судя по вашей табличке)