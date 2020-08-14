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Мужчина спас приятеля от поражения электрическим током

Мужчина спас приятеля от поражения электрическим током (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 августа 2020 09:35
Сообщество : Жизнь
Метки: видео   пакистан   повезло   реакция   спасение   удар током   электричество   
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Камера наблюдения в городе Карачи на юге Пакистана зафиксировала, как мужчина быстро среагировал и спас своего приятеля, которого ударило током.

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Метки: видео   пакистан   повезло   реакция   спасение   удар током   электричество   
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23  комментария
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5k
workmen77 5 часов назад
Молодец, не растерялся.
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6k
Dabus Полчаса назад
Не совсем понимаю как его так странно парализовало, что он мог разговаривать и что-то ещё другой рукой ему за спину показывать ...
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27k
lem02 3 часа назад
Сплясали на нем, зачем то...
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5k
Jekis 4 часа назад
Постоянка она такая, ещё бы секунд 10 и сердце бы остановилось
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771
nightdozorer Jekis 2 часа назад
а переменка в двое сильнее жахает!
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47
OLS10 Jekis Час назад
А как вы поняли что там "плюс-минус"?
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47
OLS10 nightdozorer Час назад
А почему переменка вдвое сильнее постоянки жахает ??
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771
nightdozorer OLS10 59 минут назад
доказано опытным путём :) я честно говоря не знаю точно почему.
доказано опытным путём :) я честно говоря не знаю точно почему.
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10k
tarassarat nightdozorer 3 минуты назад
не понятно какой там ток на видео
под напряжением он с 11ой по 21ю секунды, т.е. 10сек, скорее переменка (судя по вашей табличке)
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845
Роман Гамзалиев 4 часа назад
Хрена себе ,если я все правильно рассмотрел то чувак под током ему советы там успевал давать.
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8k
Rihovich 4 часа назад
Очень хороший познавательный пост. +1 способ на заметку!
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1k
Анонимный Трезвенник 4 часа назад
Спасатель явно из секты душтелей тхаги. Весьма умело шарфик на шею накинул. Цинк https://ru.wikipedia.org/wiki/Тхагиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тхаги
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145
Андрей Бабухин 4 часа назад
интересный такой ритуал оживления ногами
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28k
Korolev 5 часов назад
Ссылка coub.com
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6k
Dabus Korolev Полчаса назад
Они ему разминали мышцы сведённые судорогой, опять же это полезно т.к. может предотвратить пережим и гибель нервов
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13k
ВОВЧЕГ 5 часов назад
Меня в детстве так раз притянуло на стройке, когда полез в эл. щиток крана, запомнил на всю жизнь, не знаю как вообще живой остался.
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8k
Михаил 5 часов назад
решетке электричество подвели от грабителей и сам попался.
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10k
tarassarat Михаил 6 минут назад
думаю, решеткой провод перебил
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1k
DarkMan666 5 часов назад
Быстро среагировал, молодец!
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527
Грета Тунберг 5 часов назад
Быстро среагировал, молодец!
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225
кожаный олень 5 часов назад
а зачем они его потом ногами топчат?
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12k
Alex кожаный олень 5 часов назад
массаж...
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9k
lon кожаный олень 4 часа назад
Что б впреть умнее был )))
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