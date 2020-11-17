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Посетители торгового центра в Сочи спасли ребенка, руку которого зажал эскалатор

Посетители торгового центра в Сочи спасли ребенка, руку которого зажал эскалатор (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2020 14:53
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дети   повезло   сочи   спасение   торговый центр   эскалатор   
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В одном из торговых центров Сочи произошел неприятный инцидент. Ребенок поднимался на эскалаторе, упал и его руку зажало в конструкции. Мать пыталась освободить ребенка из ловушки, но не смогла это сделать и стала звать на помощь.

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Метки: видео   дети   повезло   сочи   спасение   торговый центр   эскалатор   
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5  комментариев
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Такой маленький ребенок...
Мамашка видать в интернете в телефон втыкала.
А надо за руку держать дитя
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6k
Дмитрий Данилов Злодей 48 минут назад
Лужа не эскалатор. Ну спорить не буду, отчасти вы правы, но бдительность надо сохранять
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4k
SuperTroll 2 минуты назад
Блэт..+1 фобия у ребёнка...
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