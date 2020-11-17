Посетители торгового центра в Сочи спасли ребенка, руку которого зажал эскалатор

В одном из торговых центров Сочи произошел неприятный инцидент. Ребенок поднимался на эскалаторе, упал и его руку зажало в конструкции. Мать пыталась освободить ребенка из ловушки, но не смогла это сделать и стала звать на помощь.
Услышавшие крики посетители бросились на помощь. Они начали прыгать на эскалаторе, пытаясь оттянуть ступени вниз.
Пока одни очевидцы воздействовали на ленту, другие вместе с обслуживающим персоналом вытаскивали руку ребенка. К счастью, им это удалось. Ребенок отделался содранной кожей и легким испугом.
Пока одни очевидцы воздействовали на ленту, другие вместе с обслуживающим персоналом вытаскивали руку ребенка. К счастью, им это удалось. Ребенок отделался содранной кожей и легким испугом.
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Мамашка видать в интернете в телефон втыкала.
А надо за руку держать дитя